[{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Film mozijai.","shortLead":"A Budapest Film mozijai.","id":"20200620_Csutortokon_nyitnak_a_budapesti_mozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca50ca8a-4a77-4b5b-a784-67d060c88dc6","keywords":null,"link":"/elet/20200620_Csutortokon_nyitnak_a_budapesti_mozik","timestamp":"2020. június. 20. 07:56","title":"Csütörtökön nyitnak a budapesti mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulóját. ","shortLead":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük...","id":"202025_hazi_palya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c31f292-941c-4f7a-8751-4ec2c65a6e1c","keywords":null,"link":"/360/202025_hazi_palya","timestamp":"2020. június. 19. 14:00","title":"„Csavargó vagy barátom, Beethoven nem így néz ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai központot létesít 60-100 millió euróért. Valójában az adásvétel mind a mai napig nem zárult le. A magyar projektcégnek viszont már van irodája Triesztben, az Isteni színjáték szerzőjéről elnevezett úton.","shortLead":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai...","id":"20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34baf69c-3b02-45c6-9e2f-8385bcf2c36b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","timestamp":"2020. június. 19. 11:00","title":"A koronavírus miatt nincs még Magyarországnak tengerpartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ba490a-b8d6-46f2-b7dc-3edb9ed087ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt kolumbiai kokainbáró 33 évet töltött börtönben az Egyesült Államokban.","shortLead":"A volt kolumbiai kokainbáró 33 évet töltött börtönben az Egyesült Államokban.","id":"20200618_Nemetorszag_Pablo_Escobar_Lehder","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ba490a-b8d6-46f2-b7dc-3edb9ed087ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880e203a-c334-4bf0-a058-25359bf0ca2d","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Nemetorszag_Pablo_Escobar_Lehder","timestamp":"2020. június. 18. 17:59","title":"Kiadták Németországnak Pablo Escobar egykori társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tízmillió euróval szállt be a magyar magánegészségügybe a Value4Capital nemzetközi magántőkealap és a német Ananda Impact Ventures.","shortLead":"Tízmillió euróval szállt be a magyar magánegészségügybe a Value4Capital nemzetközi magántőkealap és a német Ananda...","id":"202025_doktor24_kulfoldi_penzinjekcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177b8064-2707-4508-91de-4b409a5f94b0","keywords":null,"link":"/360/202025_doktor24_kulfoldi_penzinjekcio","timestamp":"2020. június. 18. 14:00","title":"Milliárdokat kap külföldről Kóka János egészségügyi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben az Orbán Viktor barátjának tulajdonában lévő Hunguest Hotels sorra nyitja meg vidéki szállodáit, a többi nagy szállodalánc még azon gondolkodik, hogyan tudná újra teljes munkaidőben foglalkoztatni a járvány miatt kényszerszabadságra küldött dolgozóit. ","shortLead":"Miközben az Orbán Viktor barátjának tulajdonában lévő Hunguest Hotels sorra nyitja meg vidéki szállodáit, a többi nagy...","id":"202025_egyiknek_kampo_masiknak_habzsolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d58674-7aa9-426e-9592-cafa2ce50843","keywords":null,"link":"/360/202025_egyiknek_kampo_masiknak_habzsolas","timestamp":"2020. június. 20. 08:30","title":"Mészáros Lőrinc szállodáit nem tudta földhöz verni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Figyelmeztették és megbírságolták a székesfehérvári kórházat, aminek igazgatóját áprilisban váltotta le azonnali hatállyal Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter. A kórház a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint áthágta a az infekciókontrollra vonatkozó előírást is, de ennél bővebbet nem közöltek.\r

","shortLead":"Figyelmeztették és megbírságolták a székesfehérvári kórházat, aminek igazgatóját áprilisban váltotta le azonnali...","id":"20200619_Vizsgalodott_az_NNK_is_de_tovabbra_sem_derul_ki_miert_rugtak_ki_a_fehervari_korhazigazgatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93908cba-5367-4641-b460-cd520377f92a","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Vizsgalodott_az_NNK_is_de_tovabbra_sem_derul_ki_miert_rugtak_ki_a_fehervari_korhazigazgatot","timestamp":"2020. június. 19. 19:57","title":"Vizsgálódott az NNK is, de továbbra sem derül ki, miért rúgták ki a fehérvári kórházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90749f1f-6d1a-4650-8999-7fb46cb55e28","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Nagy nehezen és komoly költségek árán, de már Magyarországon van az önkéntes munkája közben egész tavaszra egy trópusi szigeten ragadt Vincze Orsi. Amikor hazaért, rá sem ismert a repülőtérre. ","shortLead":"Nagy nehezen és komoly költségek árán, de már Magyarországon van az önkéntes munkája közben egész tavaszra egy trópusi...","id":"20200620_Embert_probalo_egy_het_alatt_sikerult_hazajutnia_a_mianmari_szigeten_ragadt_magyar_lanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90749f1f-6d1a-4650-8999-7fb46cb55e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc492da2-b7fb-41c4-bee3-c2f26aaaa49f","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Embert_probalo_egy_het_alatt_sikerult_hazajutnia_a_mianmari_szigeten_ragadt_magyar_lanynak","timestamp":"2020. június. 20. 13:42","title":"Egy egész stresszes hétig tartott, de hazajutott a mianmari szigeten ragadt magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]