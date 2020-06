Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról tárgyal. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja. ","shortLead":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról...","id":"20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f230d-5357-4249-a9da-7c7776f510b2","keywords":null,"link":"/360/20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","timestamp":"2020. június. 24. 10:00","title":"Nyuszik ugrándoznak a volt halálsávban a berlini falnál – 1990. június 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","shortLead":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","id":"20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e47478-45d9-4aa0-b4cd-35dc07bef039","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Simogatások, puszik, ajándékok – legalább tíz kiskorú áldozata lehet egy óbudai iskola gondnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michael Tatschl egy ideig együtt élt a német rendőrség által meggyanúsított Christian B.-vel Portugáliában. ","shortLead":"Michael Tatschl egy ideig együtt élt a német rendőrség által meggyanúsított Christian B.-vel Portugáliában. ","id":"20200623_Tudom_hogy_o_tette__megszolalt_a_Madeleine_McCann_ugy_gyanusitottjanak_a_baratja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ecd18f-df0c-4e0a-b91b-9a782622b7f7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Tudom_hogy_o_tette__megszolalt_a_Madeleine_McCann_ugy_gyanusitottjanak_a_baratja","timestamp":"2020. június. 23. 10:07","title":"„Tudom, hogy ő tette” – megszólalt a Madeleine McCann ügy gyanúsítottjának a barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat csökkenése a változó kamatú hitelek törlesztőrészleténél is csökkenést hozhat.","shortLead":"Az alapkamat csökkenése a változó kamatú hitelek törlesztőrészleténél is csökkenést hozhat.","id":"20200624_alapkamat_mnb_fogyasztasi_hitel_thm_plafon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40cf976-fdc4-428a-8bfb-90e331ea69ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_alapkamat_mnb_fogyasztasi_hitel_thm_plafon","timestamp":"2020. június. 24. 05:16","title":"Az alapkamat-csökkentéssel még olcsóbbak lesznek bizonyos fogyasztási hitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mobilon és asztali környezetben, szoftverben és hardverben, fejlesztőknek és felhasználóknak – minden téren mindenki számára került valami újdonság az asztalra hétfőn, az Apple idei WWDC fejlesztői konferenciájának nyitóelőadásán.","shortLead":"Mobilon és asztali környezetben, szoftverben és hardverben, fejlesztőknek és felhasználóknak – minden téren mindenki...","id":"20200622_apple_wwdc_2020_ujdonsagok_bejelentesek_ios_14_ipados_watchos7_airpods_alvaskovetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21571f17-0c40-4f4a-8738-a5bd552c8175","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_apple_wwdc_2020_ujdonsagok_bejelentesek_ios_14_ipados_watchos7_airpods_alvaskovetes","timestamp":"2020. június. 22. 20:51","title":"Rengeteg újdonságot jelentett be az Apple – soroljuk a legizgalmasabbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c50944-9927-4ee6-a419-2961dd757da6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári szünet alapvetően a pihenésé, de vannak olyan diákok, akik kénytelenek kicsit tanulni is, ez idén, a karanténoktatásból adódó lemaradás miatt többeket is érinthet a szokásosnál. ","shortLead":"A nyári szünet alapvetően a pihenésé, de vannak olyan diákok, akik kénytelenek kicsit tanulni is, ez idén...","id":"20200623_Nyaron_is_matekoznia_kell_a_gyereknek_Itt_a_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c50944-9927-4ee6-a419-2961dd757da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e37fe4-700c-44a3-86c4-73a99aabbb46","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Nyaron_is_matekoznia_kell_a_gyereknek_Itt_a_segitseg","timestamp":"2020. június. 23. 10:56","title":"Nyáron is matekoznia kell a gyereknek? Itt a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","shortLead":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","id":"20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b80ab19-ae35-4641-a7b6-1f2f606e1bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","timestamp":"2020. június. 23. 05:12","title":"Viharos szél lesz ma, zivatar nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","shortLead":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","id":"20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5cb69d-89ed-4ca6-a25d-dcd8d696cd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","timestamp":"2020. június. 24. 10:21","title":"Újabb áremelkedés jön pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]