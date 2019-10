Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","shortLead":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","id":"20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19c926-bd35-4a49-ba53-e03f4cca57cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","timestamp":"2019. október. 20. 10:54","title":"Új szelek fújnak az ellenzéki győzelem után a képhamisításba keveredett bajai lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07be9c80-ce1c-4906-93ef-8851fbf4f0e2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzék újra a pályán, a Fidesznek pedig talán inget is cserélnie kell – ez az önkormányzati választás összefoglalása a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Az ellenzék újra a pályán, a Fidesznek pedig talán inget is cserélnie kell – ez az önkormányzati választás...","id":"20191019_Fulke_Orbannak_most_a_sajat_terveit_kell_lesopornie_az_asztalrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07be9c80-ce1c-4906-93ef-8851fbf4f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e020fd-8087-4f51-8005-fd6cc4b66817","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Fulke_Orbannak_most_a_sajat_terveit_kell_lesopornie_az_asztalrol","timestamp":"2019. október. 19. 10:30","title":"Fülke: Orbánnak most a saját terveit kell lesöpörnie az asztalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mossack Fonseca-botrányról szóló film a Netflixen látható.

","shortLead":"A Mossack Fonseca-botrányról szóló film a Netflixen látható.

","id":"20191019_Meg_akartak_akadalyozni_a_legnagyobb_offshorebotranyrol_szolo_film_terjeszteset_de_nem_sikerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd2a52b-6621-436a-b463-2cc4951753c1","keywords":null,"link":"/kultura/20191019_Meg_akartak_akadalyozni_a_legnagyobb_offshorebotranyrol_szolo_film_terjeszteset_de_nem_sikerult","timestamp":"2019. október. 19. 16:45","title":"Meg akarták akadályozni a legnagyobb offshore-botrányról szóló film terjesztését, de nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig éri el az öt százalékot, mégis meghatározó kormányerőnek számíthat a centrumpárti választókat csalogató Italia Viva (IV) nevű új olasz párt, amelynek első nagygyűlését az alapító Matteo Renzi volt kormányfő, a balközép Demokrata Párt (PD) volt főtitkára vasárnap zárta le Firenzében.","shortLead":"Alig éri el az öt százalékot, mégis meghatározó kormányerőnek számíthat a centrumpárti választókat csalogató Italia...","id":"20191020_Renzi_bemutatta_uj_partjat_melynek_neve_Italia_Viva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2637b81-214f-40e8-b43f-986b143d199e","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Renzi_bemutatta_uj_partjat_melynek_neve_Italia_Viva","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Renzi bemutatta új pártját, melynek neve: Italia Viva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára, akik nem akarnak böngészőt használni.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára...","id":"20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ff3714-2f7b-4483-956b-b9f933f87638","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","timestamp":"2019. október. 20. 09:03","title":"Így használhatja a Google fordítóját böngésző nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","shortLead":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","id":"20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f941ab-40c7-4bbf-b254-27efd3eaa4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","timestamp":"2019. október. 20. 14:40","title":"Átlagosan másfél hónapnyi túlórája volt egy rendőrnek tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn Északkelet-Németországban.","shortLead":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn...","id":"20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf6940-89a4-4f10-b783-cb1b538265dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","timestamp":"2019. október. 19. 16:03","title":"Egy 3300 éve meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány lemondását követelve a gazdasági nehézségek miatt.","shortLead":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány...","id":"20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb5ac9-7224-4000-a057-4f8068f74626","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","timestamp":"2019. október. 20. 20:56","title":"Milliós tömegek vonultak az utcára Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]