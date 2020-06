Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7ce401-48d5-4ce4-9f65-6f28af8cb14c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lenne drága a barack, ha nem fagyna el a fele. Márpedig ebben az évben is ez tizedeli a termést, a beruházást pedig nehezen tudják kigazdálkodni a kistermelők.","shortLead":"Nem lenne drága a barack, ha nem fagyna el a fele. Márpedig ebben az évben is ez tizedeli a termést, a beruházást pedig...","id":"20200624_idojaras_gyumolcstermeles_gyumolcsar_oszibarack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ce401-48d5-4ce4-9f65-6f28af8cb14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dd0704-a47a-4f85-a309-80f52fbd2afc","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_idojaras_gyumolcstermeles_gyumolcsar_oszibarack","timestamp":"2020. június. 24. 15:00","title":"Túl sokba kerülne, hogy olcsóbb legyen a magyar gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80230fa6-812e-4f8f-b915-2cb22ef5ff5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hofele újdonsága kicsit olyan, mint egy nem hivatalos Mercedes-Maybach GLE.","shortLead":"A Hofele újdonsága kicsit olyan, mint egy nem hivatalos Mercedes-Maybach GLE.","id":"20200623_luxus_mercedes_gle_hofele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80230fa6-812e-4f8f-b915-2cb22ef5ff5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddf3ed0-7933-43b8-a006-cb90e5d08d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_luxus_mercedes_gle_hofele","timestamp":"2020. június. 23. 13:21","title":"Luxus kimaxolva: itt az exkluzív Mercedes GLE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főpolgármester négy pontban gyűjtötte össze a felújítással kapcsolatos tényeket.","shortLead":"A főpolgármester négy pontban gyűjtötte össze a felújítással kapcsolatos tényeket.","id":"20200623_karacsony_gergely_lanchid_farkas_ors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf08cf90-9ea4-4a45-9799-a32ae2257c76","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200623_karacsony_gergely_lanchid_farkas_ors","timestamp":"2020. június. 23. 09:29","title":"Karácsony: A kormánynak valójában egy fillérjébe sem kerül a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2cf8cc-492e-4f7d-8bff-ac38c8d7ab47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szemrevaló külsejű Shooting Brake hátuljába akár 1632 liternyi csomag is bepakolható.","shortLead":"A szemrevaló külsejű Shooting Brake hátuljába akár 1632 liternyi csomag is bepakolható.","id":"20200624_lelepleztek_a_felfrissult_vw_arteont_ami_mar_sportkombikent_is_elerheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2cf8cc-492e-4f7d-8bff-ac38c8d7ab47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f64ed-8bf1-4dcf-a967-a2bfefda1a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_lelepleztek_a_felfrissult_vw_arteont_ami_mar_sportkombikent_is_elerheto","timestamp":"2020. június. 24. 07:59","title":"Leleplezték a felfrissült VW Arteont, ami már sportkombiként és 320 lóerővel is elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group legújabb elemzése szerint a járvány okozta válság több mint egy évtizeddel felgyorsíthatta a folyamatot.\r

","shortLead":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group...","id":"20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbefb20-f641-454c-9717-2069b6fb776d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","timestamp":"2020. június. 24. 16:15","title":"Lehet, hogy a válság után sem tér vissza a korábbi szintre a fosszilis energiahordozók fogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és Romániából.","shortLead":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és...","id":"20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b875d-43db-4eea-aff9-30b0792277c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","timestamp":"2020. június. 24. 17:04","title":"Árad a Tisza, több száz köbméter szemetet hoz magával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy év és még néhány hónap kell a szerződés aláírásától ahhoz, hogy valaki beköltözhessen a saját újépítésű családi házába. Áttekintettük, hogyan érdemes az idővel számolni egy építkezés kezdésekor, és mit tehet az, aki szeretné felgyorsítani a munkát.","shortLead":"Egy év és még néhány hónap kell a szerződés aláírásától ahhoz, hogy valaki beköltözhessen a saját újépítésű családi...","id":"20200624_hazepites_lakas_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395fb01f-1a12-41fe-9f1f-cdd588b7018b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_hazepites_lakas_menetrend","timestamp":"2020. június. 24. 17:10","title":"Néhány okos trükkel nagyot lehet gyorsítani a ház felépítésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f68acd-1d8f-4505-81c0-0f03a41828a9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejenként 300 ezer forintot adott a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került alkotóknak.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejenként 300 ezer forintot adott a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200624_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_kormany_muvesz_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f68acd-1d8f-4505-81c0-0f03a41828a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e71a518-43ae-448a-b5a9-20c6a9110895","keywords":null,"link":"/kultura/20200624_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_kormany_muvesz_tamogatas","timestamp":"2020. június. 24. 10:51","title":"Háromezer művész kapott „gázsielőleget” a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]