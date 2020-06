Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","shortLead":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","id":"20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1906b37f-8241-405e-98bf-86774f091009","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 23. 20:16","title":"A legrosszabbak között szerepel Magyarország az uniós innovációs ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5369ae13-c4c1-41ff-9817-ad8be2bec6a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A virágokat egy barcelonai kórház dolgozóinak adományozzák.","shortLead":"A virágokat egy barcelonai kórház dolgozóinak adományozzák.","id":"20200622_noveny_koncert_operahaz_spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5369ae13-c4c1-41ff-9817-ad8be2bec6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861a26e1-cf10-4640-a758-0b41c7668075","keywords":null,"link":"/elet/20200622_noveny_koncert_operahaz_spanyolorszag","timestamp":"2020. június. 22. 19:00","title":"2300 cserepes növény előtt adtak operaházi koncertet Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László szabályosan és felelősen járt el, amikor nem vonult önkéntes karanténba, hanem munkába állt. Sőt, a koronavírust sem az erősen fertőzött Dél-Tirolban kaphatta el, hanem Szegeden.","shortLead":"Rovó László szabályosan és felelősen járt el, amikor nem vonult önkéntes karanténba, hanem munkába állt. Sőt...","id":"20200622_rovo_laszlo_koronavirusos_orvos_etikai_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36543551-888c-40c2-9517-21a1a74ce64b","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_rovo_laszlo_koronavirusos_orvos_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 22. 16:11","title":"Orvosi Kamara: A síelés után koronavírusosan műtő orvos nem követett el etikai vétséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa37450e-0dea-44bf-8b64-dcf91e6b8c9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hadházi Lászlónak olyan jó kapcsolatai vannak (állítólag magánál a filmsztárnál), hogy megszerezte azt a levelet, amelyet a tatai Öreg-tó mellé tervezett szálloda ügyében írtak LMP-s képviselők Bruce Willisnek. Nem lennénk most a Hell vezetői helyében. ","shortLead":"Hadházi Lászlónak olyan jó kapcsolatai vannak (állítólag magánál a filmsztárnál), hogy megszerezte azt a levelet...","id":"20200623_A_Duma_Aktual_elcsipte_a_Bruce_Willisnek_irt_segelykero_levelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa37450e-0dea-44bf-8b64-dcf91e6b8c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98e4ce5-777d-487f-b16f-f039b95c1ecb","keywords":null,"link":"/360/20200623_A_Duma_Aktual_elcsipte_a_Bruce_Willisnek_irt_segelykero_levelet","timestamp":"2020. június. 23. 19:00","title":"A Duma Aktuál elcsípte a Bruce Willisnek írt segélykérő levelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kétmilliárd köbméter szállítása már meg is kezdődött.","shortLead":"Kétmilliárd köbméter szállítása már meg is kezdődött.","id":"20200623_szijjarto_gaz_moszkva_gazprom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743e384-9f7a-4c36-a4c0-66fbc1349244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_szijjarto_gaz_moszkva_gazprom","timestamp":"2020. június. 23. 15:54","title":"Magyarország 4,2 milliárd köbméter gázt vesz a Gazpromtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64598b0-c1f9-4f75-87b6-f5d31137acdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Life TV-nél kap munkát, ahol nemrég mondott fel Szulák Andrea Hajdú Péter miatt.","shortLead":"A Life TV-nél kap munkát, ahol nemrég mondott fel Szulák Andrea Hajdú Péter miatt.","id":"20200624_Demcsak_Zsuzsa_ket_es_fel_ev_utan_visszater_a_kepernyore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64598b0-c1f9-4f75-87b6-f5d31137acdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bddb3d-1528-4f5a-82cf-6f436e81d00c","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Demcsak_Zsuzsa_ket_es_fel_ev_utan_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. június. 24. 09:40","title":"Demcsák Zsuzsa két és fél év után visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Marcus Rashford a Manchester United egyik legnagyobb fiatal tehetsége, de könnyen lehet, hogy egyszer majd nem a góljai miatt fogunk emlékezni rá, hanem azért, mert felrázta a brit politikai elitet.","shortLead":"Marcus Rashford a Manchester United egyik legnagyobb fiatal tehetsége, de könnyen lehet, hogy egyszer majd nem a góljai...","id":"20200622_Marcus_Rashford_Boris_Johnson_Black_Lives_Matter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42105576-aa46-4182-835a-6265adc75072","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Marcus_Rashford_Boris_Johnson_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 22. 20:00","title":"Amikor egy focista hozza kínos helyzetbe a miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda felmérése szerint leginkább az 50 év felettiek érzik bizonytalannak az anyagi helyzetüket.","shortLead":"A Policy Agenda felmérése szerint leginkább az 50 év felettiek érzik bizonytalannak az anyagi helyzetüket.","id":"20200623_policy_agenda_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c7d509-09bc-4633-a0f7-0cb437fca43c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_policy_agenda_felmeres","timestamp":"2020. június. 23. 18:32","title":"A magyarok közel fele tart attól, hogy rosszabbul él majd a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]