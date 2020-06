Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon ő volt az első koronavírus-fertőzött, akin császármetszést hajtottak végre.\r

","shortLead":"Magyarországon ő volt az első koronavírus-fertőzött, akin császármetszést hajtottak végre.\r

","id":"20200623_koronavirus_jarvany_szules_csaszarmetszes_kismama_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48e0a08-4de6-4428-be43-3964f29216fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_koronavirus_jarvany_szules_csaszarmetszes_kismama_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. június. 23. 09:01","title":"Koronavírusos kismama szült a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az új dátum. ","shortLead":"Megvan az új dátum. ","id":"20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301703b8-1e23-4b05-8226-5abdb87cd078","keywords":null,"link":"/kultura/20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","timestamp":"2020. június. 24. 15:53","title":"Szeptemberben lesz a Könyvhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb referendumról döntött.","shortLead":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb...","id":"20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc0e4b1-28c5-4b7b-99fa-3038c720176c","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","timestamp":"2020. június. 24. 12:35","title":"Megváltoztatnák egy amerikai állam nevét, mert a rabszolgaságra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat méréseiből. A csapadékmennyiségről ugyanezt már nem lehet elmondani, hiszen az eddig lehullt eső országos átlagban másfélszerese a szokásosnak. Van egy rossz hírünk is: a következő hetekben is az átlagoshoz közeli, vagy kissé hűvösebb idő elé nézünk.","shortLead":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef2db82-bec2-43e5-9c14-e2d044a53236","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","timestamp":"2020. június. 24. 17:00","title":"Most akkor tényleg megbolondult az időjárás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen egyszerű.","shortLead":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen...","id":"20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296a924a-f97e-4b15-92eb-3dc9b57210f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 24. 11:37","title":"Nagyon durván visszaesett áprilisban a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon már csupán néhány, tényleg önálló sajtóorgánum maradt, ám ezek működését Orbán Viktor nyugodtan tűrheti, mert csak viszonylag kevés emberhez jutnak el - írja a Deutsche Welle.","shortLead":"Magyarországon már csupán néhány, tényleg önálló sajtóorgánum maradt, ám ezek működését Orbán Viktor nyugodtan tűrheti...","id":"20200624_Deutsche_Welle_Vege_lehet_a_magyar_sajtoszabadsagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f9ba37-62b3-4689-b11f-596d8d6064f3","keywords":null,"link":"/360/20200624_Deutsche_Welle_Vege_lehet_a_magyar_sajtoszabadsagnak","timestamp":"2020. június. 24. 07:32","title":"Deutsche Welle: Vége lehet a magyar sajtószabadságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zivatarokra, pénteken felhőszakadásra is számítani lehet.","shortLead":"Zivatarokra, pénteken felhőszakadásra is számítani lehet.","id":"20200624_csapadek_hetvege_idojaras_szerda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e972f758-e35c-433c-a6fa-38bb1c3c2f86","keywords":null,"link":"/elet/20200624_csapadek_hetvege_idojaras_szerda","timestamp":"2020. június. 24. 15:20","title":"Meleg, de viharos napok állnak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A paksi atomerőműnek nagyon jó, a Mészáros Lőrinctől azóta állami tulajdonba került mátrai szénerőműnek rossz éve volt 2019-ben. Magyarország az orosz–ukrán gázvita miatt rengeteg földgázt importált és raktározott. A naperőművi termelés megduplázódott, de még így is csak kis szeletet képvisel.","shortLead":"A paksi atomerőműnek nagyon jó, a Mészáros Lőrinctől azóta állami tulajdonba került mátrai szénerőműnek rossz éve volt...","id":"20200620_Magyarorszag_napenergia_energiatermeles_foldgaz_paks_matrai_eromu_mekh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59835ce-cc60-49e2-99f1-0f7b201a95c2","keywords":null,"link":"/kkv/20200620_Magyarorszag_napenergia_energiatermeles_foldgaz_paks_matrai_eromu_mekh","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"Paksnak nagyon jó éve volt, de ez nem jelenti, hogy új atomerőművet kell építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]