[{"available":true,"c_guid":"51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","shortLead":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","id":"20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b5c7f-2515-4b4e-bc4d-86566c2d7bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","timestamp":"2020. június. 24. 11:04","title":"Petícióban követelik, hogy vegyen le egy filmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról tárgyal. ","shortLead":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról...","id":"20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f230d-5357-4249-a9da-7c7776f510b2","keywords":null,"link":"/360/20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","timestamp":"2020. június. 24. 10:00","title":"Nyuszik ugrándoznak a volt halálsávban a berlini falnál – 1990. június 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64","c_author":"Gyöngyösi Márton","category":"itthon","description":"Teljes kormánypárti tarolás a Balkánon. ","shortLead":"A brit gyártó izgalmas színekben és gazdag felszereltséggel dobja piacra komoly múltra visszatekintő modelljét. ","id":"20200625_20_eves_a_lotus_exige_20_limitalt_szerias_sportkocsival_unnepelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7cb105-187b-492e-a2c4-cd0c134b9a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6647d661-970f-4b22-a5a4-33268018647a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_20_eves_a_lotus_exige_20_limitalt_szerias_sportkocsival_unnepelnek","timestamp":"2020. június. 25. 07:59","title":"20 éves a Lotus Exige 20: limitált szériás sportkocsival ünnepelik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]