[{"available":true,"c_guid":"653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából a katonai díszszemlét, de a koronavírus terjedése miatt elhalasztották. A járvány még tombol ugyan Oroszországban – több mint 600 ezer igazolt fertőzöttjük van –, de ettől még megtöltötték a Vörös teret, Putyin pedig elmondhatta, elképzelhetetlen, milyen lett volna a világ, ha nem kel védelmére a Vörös Hadsereg, amely „pótolhatatlan árat fizetett Európa szabadságáért”. Moszkvában egyébként a járvány miatt még tilos tömegrendezvényeket tartani. A díszszemle alatt sem a felvonuló katonák, sem a díszvendégek túlnyomó többsége nem viselt maszkot, a tribünön pedig minden hely foglalt volt.","shortLead":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci...","id":"20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc717c2-9e53-4345-8bd7-3995773f182b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","timestamp":"2020. június. 24. 16:05","title":"Oroszországban nemcsak a vírus menetel, hanem a katonák is – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött az elmúlt évtizedek legdurvább válsága.","shortLead":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött...","id":"20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14a6b-8af4-40a2-98e5-09c39fced2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","timestamp":"2020. június. 24. 12:55","title":"Az államcsőd szélére került márciusban Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13be9ec1-0ca3-42e8-bda6-c0b001cf29d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Gyár épül a leromlott állapotú épület helyén. ","shortLead":"Gyár épül a leromlott állapotú épület helyén. ","id":"20200624_Igy_robbant_fel_egy_silo_Nyirbatorban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13be9ec1-0ca3-42e8-bda6-c0b001cf29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d1d2bb-46ef-447d-b8d3-982c09a8554a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_Igy_robbant_fel_egy_silo_Nyirbatorban__video","timestamp":"2020. június. 24. 18:08","title":"Így robbant fel egy siló Nyírbátorban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a2be33-a9b7-41e8-a78f-8e5f84fc7cbe","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200625_Marabu_Feknyuz_Civil_palya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a2be33-a9b7-41e8-a78f-8e5f84fc7cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bad393-5dc1-4b6c-aa67-0690120f7992","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Marabu_Feknyuz_Civil_palya","timestamp":"2020. június. 25. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Civil pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második világháború áldozataira egy új emlékhelyet alakítanak ki.","shortLead":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második...","id":"20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff36ef-8d32-4eaa-ac48-d225d4ffc5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","timestamp":"2020. június. 25. 15:39","title":"Első világháborús emlékmű lesz a hegyvidéki turulszoborból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539aa7f6-be3c-440f-a24f-25a2dbe92c3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a Bullitt 460 lóerős teljesítményét is szerénynek találják.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a Bullitt 460 lóerős teljesítményét is szerénynek találják.","id":"20200624_csucs_mustang_magyarorszagra_jon_a_760_loeros_ford_shelby_gt500","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539aa7f6-be3c-440f-a24f-25a2dbe92c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6329e8-956f-4a5e-a94f-831b5d4910bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_csucs_mustang_magyarorszagra_jon_a_760_loeros_ford_shelby_gt500","timestamp":"2020. június. 24. 11:21","title":"Csúcs Mustang: Magyarországra jön a 760 lóerős Shelby GT500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","shortLead":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","id":"20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e2ba62-10f5-4149-96b5-2f2a44256d92","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","timestamp":"2020. június. 25. 16:16","title":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a Lufthansa állami mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek a kényszerszünet után tovább súlyosbodhatnak.","shortLead":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek...","id":"20200624_Ora_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc4873f-53f7-4f83-b5ef-3758d112f018","keywords":null,"link":"/360/20200624_Ora_indul","timestamp":"2020. június. 24. 11:00","title":"Kezdhetünk aggódni azon, hogy az egészségügy visszatér a rendes kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]