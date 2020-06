Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pulmonológiai intézet minden osztályán látogatási tilalom lépett életbe csütörtökön.","shortLead":"A pulmonológiai intézet minden osztályán látogatási tilalom lépett életbe csütörtökön.","id":"20200625_latogatasi_tilalom_koranyi_korhaz_pulmonologiai_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a67dad-a748-4c49-a839-2c0c4ef9d775","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_latogatasi_tilalom_koranyi_korhaz_pulmonologiai_intezet","timestamp":"2020. június. 25. 20:11","title":"Látogatási tilalom lépett életbe a Korányi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6f7e92-3e3b-4595-939f-792d861cfacf","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","timestamp":"2020. június. 25. 18:29","title":"Viharos és perzselő péntekre készülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon vontatottan a korrupciós büntetőügyek. Hadházy egyebek mellett elárulja, lát-e reális esélyt arra, hogy a miniszterelnök, vagy Mészáros Lőrinc gazdagodásával kapcsolatban vizsgálat induljon, s azt is, hogy leszotyizhatja-e Polt Péter fejét Orbán Viktor.","shortLead":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon...","id":"20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2e7f2-7a35-4498-89c8-9778bd4e2ab8","keywords":null,"link":"/360/20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","timestamp":"2020. június. 25. 19:00","title":"\"Kérdés, hogy le lehet-e váltani a kormányt, vagy forradalom kell\" – Hadházy Ákos a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kis híján ezer új fertőzöttről és 16 halálos áldozatról számoltak be az ukrán hatóságok az elmúlt 24 órából, a koronavírus gyorsuló ütemben terjed az országban. Mindezek ellenére Szijjártó Péter csütörtökön bejelentette, hogy a jövő héten megnyitják az összes határátkelőt Ukrajna felé.","shortLead":"Kis híján ezer új fertőzöttről és 16 halálos áldozatról számoltak be az ukrán hatóságok az elmúlt 24 órából...","id":"20200625_ukrajna_koronavirus_hataratkelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ce21a9-9284-4a88-87ed-ae57d1b086ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_ukrajna_koronavirus_hataratkelo","timestamp":"2020. június. 25. 17:15","title":"Miközben megnyitjuk az ukrán határt, odaát egyre súlyosabb a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","shortLead":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","id":"20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5edf4db-9b4c-45ed-b37b-c4fe5da6ac30","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","timestamp":"2020. június. 24. 17:11","title":"A dzsungel könyve és a Kincsvadászok is sértő lehet a Sky szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43083597-8c5c-42cf-b497-3b2019a5ba21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha bűnösnek találják, Ron Jeremy akár 90 éves börtönbüntetést is kaphat.","shortLead":"Ha bűnösnek találják, Ron Jeremy akár 90 éves börtönbüntetést is kaphat.","id":"20200624_Nemi_eroszakkal_vadoljak_az_egyik_legismertebb_pornoszineszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43083597-8c5c-42cf-b497-3b2019a5ba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a6cf9e-5b15-41e9-af0c-52fadb95b15d","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Nemi_eroszakkal_vadoljak_az_egyik_legismertebb_pornoszineszt","timestamp":"2020. június. 24. 10:27","title":"Nemi erőszakkal vádolják az egyik legismertebb pornószínészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","shortLead":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","id":"20200625_kotelen_svajci_akrobata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5618aa82-2dec-4173-9136-29cbeeeb330a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_kotelen_svajci_akrobata","timestamp":"2020. június. 25. 11:44","title":"3000 méter magasan, egy sífelvonó kötelén sétált és biciklizett a svájci akrobata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Perényi Zsigmond feladatait átmenetileg Palkovics László látja el.","shortLead":"Perényi Zsigmond feladatait átmenetileg Palkovics László látja el.","id":"20200625_Europai_unios_fejlesztes_fallamtitkar_Perenyi_Zsigmond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6446-7009-4738-8c63-97c6c2188640","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Europai_unios_fejlesztes_fallamtitkar_Perenyi_Zsigmond","timestamp":"2020. június. 25. 10:25","title":"Egészségügyi okokra hivatkozva távozik a uniós fejlesztésekért felelős államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]