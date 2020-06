Akárhonnan is nézzük, nagyon drágán vette a kormány a kínai lélegeztetőgépeket – írtuk meg pénteki cikkünkben a 300 milliárd forintért vásárolt, 16 ezer gépről. Lapunknak több szakértő is megszólalt, köztük olyanok is, akik részt vettek a beszerzésekben.

Cikkünkben csak egy intézmény nem szólalt meg, ez pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium, amelynek már korábban és a cikk megjelenése előtt is több kérdést küldtünk a témában. Kíváncsiak voltunk, mennyibe kerültek egyes gépek, majd arra is, hány gép volt használhatatlan, valamint ezeknél tudják-e érvényesíteni a szavatossági igényt. Sem akkor, sem most nem kaptunk választ a kérdéseinkre, ezért közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a tárcához - egyébként ez is szerepelt cikkünkben.

A csendet végül Menczer Tamás, a minisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Facebookon törte meg, akiről kiderült, hogy ezt a szombati napsütéses napot HVG és 444-es cikkek olvasásával tölti, de „ezt senkinek nem ajánlja, legfeljebb saját felelősségre”.

Majd ezek után – anélkül, hogy a kérdésekre válaszolt volna – hazugsággal vádolta meg nemcsak lapunkat, hanem a lélegeztetőgépek beszerzéséről szintén cikkező 444-et is.

A politikus ebben – tegezve – azt írta, világjárványban mindenki ezeket a gépeket kereste, ezért felszökött az áruk, senki nem tudta megmondani, mennyire lesz szükség és egyébként is „mi láttuk, milyen a kínai piac, ti pedig nem”. A nagy számokat pedig azzal magyarázta, hogy „inkább álljon valamennyi a raktárban, mint hogy legyen egy ember, akinek nem jut”.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy az államtitkár valószínűleg nem túl alaposan olvasta el cikkünket, hiszen „drága fiúk” megszólítással üzent, bár az írást két női újságírónk jegyzi.