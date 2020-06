Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","shortLead":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","id":"202026_otthoni_higienia_nem_ego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1df9f-9a44-4b80-ac2d-e528d0173b54","keywords":null,"link":"/360/202026_otthoni_higienia_nem_ego","timestamp":"2020. június. 27. 12:30","title":"Ne fogjuk a koronavírusra, nem csak azért jó otthon a gyakori kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a526a803-8757-426e-b1fc-677ddd1a8869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vásárlók csak egy Lightning-csatlakozót kapnak a majdani iPhone 12 mellé bennfentes források szerint, más ugyanis nem lesz a mobil dobozában.","shortLead":"A vásárlók csak egy Lightning-csatlakozót kapnak a majdani iPhone 12 mellé bennfentes források szerint, más ugyanis nem...","id":"20200626_iphone_12_tolto_adapter_lightning_csatlakozo_earpods_fulhallgato_eltunese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a526a803-8757-426e-b1fc-677ddd1a8869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae1ed11-110d-4a74-b0d6-9de2e52adf34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_iphone_12_tolto_adapter_lightning_csatlakozo_earpods_fulhallgato_eltunese","timestamp":"2020. június. 26. 20:30","title":"Állítólag se töltő, se fülhallgató nem lesz az iPhone 12 dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajtóhírek szerint a cég „hard seltzert” fog gyártani, ami egy rendkívül népszerű, alkohollal és aromákkal felturbózott, szénsavas víz.\r

","shortLead":"Sajtóhírek szerint a cég „hard seltzert” fog gyártani, ami egy rendkívül népszerű, alkohollal és aromákkal...","id":"20200627_Amerika_alkoholos_ital_CocaCola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad2f1fd-79ce-4de6-bfe9-bd8bcd545c23","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Amerika_alkoholos_ital_CocaCola","timestamp":"2020. június. 27. 12:46","title":"Alkoholos italt dobna piacra Amerikában a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f00aecf-737e-4bda-89b8-28b99497c6ac","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Narancsos borsmentaillatra jó ébredni, fahéjas rozmaringfelhőben könnyen megy a munka Cséffay Alexandra, a MOME idén végzett formatervezője szerint, aki diplomamunkaként intelligens illatórát alkotott.","shortLead":"Narancsos borsmentaillatra jó ébredni, fahéjas rozmaringfelhőben könnyen megy a munka Cséffay Alexandra, a MOME idén...","id":"202026__cseffay_alexandra_dizajner__izekrol_memoriaserkentesrol__mindennapi_aroma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f00aecf-737e-4bda-89b8-28b99497c6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9fa5c6-0aa1-4276-ace6-8b2c57866337","keywords":null,"link":"/360/202026__cseffay_alexandra_dizajner__izekrol_memoriaserkentesrol__mindennapi_aroma","timestamp":"2020. június. 27. 09:00","title":"Magyar találmány az okoseszköz, amely segít tudatosan szagolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a387768f-5eb5-4a6a-9aea-f8f6089f23c1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Közel 5 méter hosszú, igen alacsony és vészjóslóan morajló hamisítatlan V8-as hanggal támad. Kipróbáltuk, hogy milyen 2020-ban egy 1980-ban készült olasz luxusszedán, amelynek olyan süppedősek az ülései, hogy szinte elveszünk bennük.","shortLead":"Közel 5 méter hosszú, igen alacsony és vészjóslóan morajló hamisítatlan V8-as hanggal támad. Kipróbáltuk, hogy milyen...","id":"20200627_40_eves_maserati_quattroporte_luxusauto_teszt_menetproba_velemeny_pavarotti_kedvenc_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a387768f-5eb5-4a6a-9aea-f8f6089f23c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf1e18-a6a7-456e-bf30-92f506a9bddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200627_40_eves_maserati_quattroporte_luxusauto_teszt_menetproba_velemeny_pavarotti_kedvenc_autoja","timestamp":"2020. június. 27. 16:55","title":"Pavarotti kedvence: meghajtottunk egy 40 éves Maserati luxusautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12371d2c-b4ea-4a69-b9f3-b258425fa8d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az összeget a Tappancs Állatvédő Alapítvány kapta meg.","shortLead":"Az összeget a Tappancs Állatvédő Alapítvány kapta meg.","id":"20200626_400_ezer_forintert_kelt_el_a_makoi_testnevelo_tanar_hires_vasalodeszkaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12371d2c-b4ea-4a69-b9f3-b258425fa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269e407f-6306-4ef3-8486-b0deffb8401a","keywords":null,"link":"/elet/20200626_400_ezer_forintert_kelt_el_a_makoi_testnevelo_tanar_hires_vasalodeszkaja","timestamp":"2020. június. 26. 20:49","title":"400 ezer forintért kelt el a makói testnevelő tanár híres vasalódeszkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd07751-5ec7-4248-ab70-929d3c6abfd6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több száz vidéki diákot kényszeríthet pesti albérletbe az ELTE-kollégiumok átszervezése, a hvg.hu-nak több diák is arról beszélt, hogy attól fél, emiatt halasztania kell egy évet. A kollégiumi férőhelyek számának jelentős szűkülését hozó döntés az egyetem szerint nem férőhelyszám-csökkentés, hanem - az alternatív lakhatás segítését is beleértve - a szállásszolgáltatás átstrukturálása. Más egyetemek úgy tűnik, nem készülnek hasonló lépésekre, de hallgatói szervezetek attól tartanak, hogy a példa ragadós lehet.","shortLead":"Több száz vidéki diákot kényszeríthet pesti albérletbe az ELTE-kollégiumok átszervezése, a hvg.hu-nak több diák is...","id":"20200627_ELTEkollegiumok_ferohelyszamcsokkentes_szallasszolgaltatas_atstrukturalasa_Ha_nem_jutok_be_a_kollegiumba_kihagyok_egy_evet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd07751-5ec7-4248-ab70-929d3c6abfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa464e05-3df0-4bec-b1f1-9883151454b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_ELTEkollegiumok_ferohelyszamcsokkentes_szallasszolgaltatas_atstrukturalasa_Ha_nem_jutok_be_a_kollegiumba_kihagyok_egy_evet","timestamp":"2020. június. 27. 14:00","title":"\"Ha nem jutok be a kollégiumba, kihagyok egy évet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a51642-a773-4d9d-9bf6-0b27f372fd2c","c_author":"","category":"360","description":"Füzesi Attilának kellett egy ingatlanforgalmazó, lett is.","shortLead":"Füzesi Attilának kellett egy ingatlanforgalmazó, lett is.","id":"20200628_TRENDO_GREENa_csendes_milliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a51642-a773-4d9d-9bf6-0b27f372fd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fc7230-e1af-4f13-bea8-93cf77481a38","keywords":null,"link":"/360/20200628_TRENDO_GREENa_csendes_milliardos","timestamp":"2020. június. 28. 12:15","title":"Újra nagyot készül dobni a hazai ingatlanpiacon a csendes milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]