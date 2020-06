Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmény főigazgatója levélben tájékoztatta a dolgozókat a kritikus helyzetről.","shortLead":"Az intézmény főigazgatója levélben tájékoztatta a dolgozókat a kritikus helyzetről.","id":"20200629_Fizeteskeptelenseggel_nezhet_szembe_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b421e-e6c5-47cb-90b9-f0962ef15668","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Fizeteskeptelenseggel_nezhet_szembe_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. június. 29. 11:15","title":"Fizetésképtelenséggel nézhet szembe a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b3ad0d-8d3f-4cf4-9548-b84906a81c07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi önkormányzat el szeretné kerülni, hogy egyszerre sokan zsúfolódjanak össze a tömegközlekedési eszközökön.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat el szeretné kerülni, hogy egyszerre sokan zsúfolódjanak össze a tömegközlekedési eszközökön.","id":"20200629_A_fovarosi_onkormanyzat_azt_szeretne_ha_jon_a_jarvany_masodik_hullama_reggel_8_helyett_9_orakor_kezdodjon_a_tanitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b3ad0d-8d3f-4cf4-9548-b84906a81c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cace40c-1a35-4d20-bfe7-361665ee87d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_fovarosi_onkormanyzat_azt_szeretne_ha_jon_a_jarvany_masodik_hullama_reggel_8_helyett_9_orakor_kezdodjon_a_tanitas","timestamp":"2020. június. 29. 16:15","title":"Karácsonyék reggel 9-es iskolakezdést akarnak bevezetni a második hullámra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem volt ilyen rossz az arány.","shortLead":"Soha nem volt ilyen rossz az arány.","id":"20200629_Tizbol_hat_orvostanhallgato_kulfoldre_menne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463071e6-982c-40ff-84f5-eae5ab1c69c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Tizbol_hat_orvostanhallgato_kulfoldre_menne","timestamp":"2020. június. 29. 19:15","title":"Tízből hat orvostanhallgató külföldre menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ba2d03-a6fe-46b5-9208-5322ea191048","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 3-as BMW aktuális csúcsmodellje az összkerékhajtás ellenére sem lett steril sínautó, és olyan vezetési élményt biztosít, hogy egyelőre nehéz elképzelni, miért is lenne majd szükségünk az érkezőben lévő új M3-asra.","shortLead":"A 3-as BMW aktuális csúcsmodellje az összkerékhajtás ellenére sem lett steril sínautó, és olyan vezetési élményt...","id":"20200628_bmw_m340i_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ba2d03-a6fe-46b5-9208-5322ea191048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b06149-f7df-48e4-97e1-b4ab89e386d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200628_bmw_m340i_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. június. 28. 17:00","title":"Minek ide M3? Meghajtottuk a BMW M340i-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","shortLead":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","id":"20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61ffa7-c9c1-4ecf-b7fe-b1ba76a8a282","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","timestamp":"2020. június. 28. 10:41","title":"Sorra dőlnek a kerékpáros forgalmi rekordok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b3a6d0-918b-4783-8697-e4cf74a81479","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy adott pillanatban azt mondták neki az orvosok, nem biztos, hogy fel fog ébredni.","shortLead":"Egy adott pillanatban azt mondták neki az orvosok, nem biztos, hogy fel fog ébredni.","id":"20200629_Harom_honapig_volt_korhazban_egy_koronavirusos_brit_iro_es_ugy_volt_hogy_nem_is_jon_ki_mar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88b3a6d0-918b-4783-8697-e4cf74a81479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25f4262-fda8-4281-98de-67ac09c9679f","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Harom_honapig_volt_korhazban_egy_koronavirusos_brit_iro_es_ugy_volt_hogy_nem_is_jon_ki_mar","timestamp":"2020. június. 29. 10:26","title":"Három hónapig volt kórházban egy koronavírusos brit író, és úgy volt, hogy nem is jön ki már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felturbózná a virtuális gombokat, kijelző alá tenné a kamerát a Huawei, hogy a telefon eleje valóban egy óriási kijelző lehessen.","shortLead":"Felturbózná a virtuális gombokat, kijelző alá tenné a kamerát a Huawei, hogy a telefon eleje valóban egy óriási kijelző...","id":"20200628_huawei_telefon_szabadalom_virtualis_gombok_kijelzo_alatti_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77917028-eb76-4d17-a01e-413a6a8d3eac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_huawei_telefon_szabadalom_virtualis_gombok_kijelzo_alatti_kamera","timestamp":"2020. június. 28. 08:03","title":"Se gombok, se kamera: izgalmas telefont szabadalmaztatott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1523995c-dac1-4ee5-abb6-9b7f30efa921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb videóválogatást adott ki a rendőrség a szabályszegő autósokról. Olyan felvétel is akad, amelyen egy utas derékig kilóg a kocsiból. ","shortLead":"Újabb videóválogatást adott ki a rendőrség a szabályszegő autósokról. Olyan felvétel is akad, amelyen egy utas derékig...","id":"20200629_Kameras_civil_rendorautok_13_epizod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1523995c-dac1-4ee5-abb6-9b7f30efa921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab167218-03cb-45d6-b8e6-8db824c9ed35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_Kameras_civil_rendorautok_13_epizod","timestamp":"2020. június. 29. 10:23","title":"Kocsiból kilógó utast filmezett le a kamerás rendőrautó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]