Gyenge negyedévet zárt a Mol

A negyedéves EBITDA 17 százalékos csökkenést jelent év/év alapon a lassuló makrokörnyezetnek köszönhetően, és 1517 millió dollárt ért el a félév végére. Az éves előrejelzés maradt a 3 milliárd dollárt – közölte a cégvezetés a gyorsjelentésben.

A geopolitikai feszültségek és a regionális makrogazdasági kihívások jelentősen befolyásolták a vállalat teljesítményét, de az integrált üzleti modell enyhítette a hatásokat

– fogalmazott Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.

A hatékonyság javítása érdekében átfogó programot indítottak a feldolgozás és kereskedelem (downstream) szegmensben, amelynek célja évi 500 millió dolláros javulás elérése. Ez nemcsak ellensúlyozza a romló makrogazdasági környezet hatását, hanem 2027 után további 200 millió dolláros EBITDA-növekedést eredményez az üzletágban számos új, a stratégiában eredetileg nem szereplő intézkedés segítségével.

A gyorsjelentés szerint a Mol-csoport adózás előtti eredménye a második negyedévben 236 millió dollár volt, ez 56 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest az alacsonyabb működési eredmény miatt, de ezt a hatást pénzügyi eredmények részben ellensúlyozták.

A kutatás és termelés (upstream) üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja elérte a 98,5 milliárd forintot (276 millió dollár) a második negyedévben, ami 23 milliárd forinttal, 19 százalékkal alacsonyabb az első negyedéves eredményénél, és 5 milliárd forinttal, 5 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az első félévben az üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja 220 milliárd forint (593 millió dollár) volt, ez 12 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az üzletág továbbra is a Mol erős készpénztermelő pillére maradt.

A feldolgozás és kereskedelem (downstream) üzletág 109,5 milliárd forint (307 millió dollár) újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-eredményt ért el a második negyedévében, ami 4 százalékos csökkenés az előző negyedévhez képest. Az üzletág az első félévben 224,1 milliárd forint (607 millió dollár) újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-eredményt ért el, ami 12 százalékos csökkenés éves összehasonlításban.

A fogyasztói szolgáltatások EBITDA-ja 24 százalékkal nőtt az előző évihez képest a második negyedévben, elérve a 87,7 milliárd forintot (246 millió dollár). A második negyedévben a hálózat 2323 töltőállomásból állt. A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról. Az üzletág az első félévben 1,1 milliárd forintos EBITDA-t ért el, szemben a 2024 azonos időszakában realizált 7,4 milliárd forintos veszteséggel.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír 3010 forinton zárt csütörtökön. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3168, a legalacsonyabb 2558 forint volt.