[{"available":true,"c_guid":"44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban játékosoknak szán a gyártó.","shortLead":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban...","id":"20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696404cd-9702-44bb-aa66-2b8d90b22256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","timestamp":"2020. június. 28. 15:03","title":"Futurisztikus monitort dob piacra a Samsung Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76086e34-ca1a-4c77-b661-905df7a69a07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóval melegebb égitestként kezdhette a mára rideggé vált Plútó törpebolygó, vélik amerikai tudósok, akik szerint az égitest akár élet kialakulására is alkalmas lehetett. Ha így történt, az organizmusokat a felszín alatt lehet érdemes keresni.","shortLead":"Jóval melegebb égitestként kezdhette a mára rideggé vált Plútó törpebolygó, vélik amerikai tudósok, akik szerint...","id":"20200627_pluto_homerseklete_elet_kialakulasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76086e34-ca1a-4c77-b661-905df7a69a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2f6324-94bb-4ed5-99f2-c4f7733668ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_pluto_homerseklete_elet_kialakulasa","timestamp":"2020. június. 27. 12:03","title":"A felszín alatt életet rejtő égitest lehet a Plútó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","shortLead":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","id":"202026_otthoni_higienia_nem_ego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1df9f-9a44-4b80-ac2d-e528d0173b54","keywords":null,"link":"/360/202026_otthoni_higienia_nem_ego","timestamp":"2020. június. 27. 12:30","title":"Ne fogjuk a koronavírusra, nem csak azért jó otthon a gyakori kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajtóhírek szerint a cég „hard seltzert” fog gyártani, ami egy rendkívül népszerű, alkohollal és aromákkal felturbózott, szénsavas víz.\r

","shortLead":"Sajtóhírek szerint a cég „hard seltzert” fog gyártani, ami egy rendkívül népszerű, alkohollal és aromákkal...","id":"20200627_Amerika_alkoholos_ital_CocaCola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad2f1fd-79ce-4de6-bfe9-bd8bcd545c23","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Amerika_alkoholos_ital_CocaCola","timestamp":"2020. június. 27. 12:46","title":"Alkoholos italt dobna piacra Amerikában a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","shortLead":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","id":"20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da26acf-953b-4e5d-9d5a-b6cdee91f6cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 27. 17:24","title":"Négy hónap egyezkedés után megvan az új ír miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","shortLead":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","id":"20200629_halalos_baleset_magyar_utak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1418b3a5-36e2-45d8-a22b-4ef3e1811c26","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_halalos_baleset_magyar_utak","timestamp":"2020. június. 29. 07:36","title":"Öt ember halt meg az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","shortLead":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","id":"20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61ffa7-c9c1-4ecf-b7fe-b1ba76a8a282","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","timestamp":"2020. június. 28. 10:41","title":"Sorra dőlnek a kerékpáros forgalmi rekordok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","id":"20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9d55c8-6952-40ad-be81-19127be0715f","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. június. 28. 09:40","title":"Három újabb koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]