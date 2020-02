Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57633edd-5853-44f3-b47a-6cdaabdf0520","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az integrált természettudomány tantárgy bevezetése előremutató is lehetne, de inkább a tanárhiány csökkentését szolgálja – állítja Nahalka István oktatáskutató.","shortLead":"Az integrált természettudomány tantárgy bevezetése előremutató is lehetne, de inkább a tanárhiány csökkentését...","id":"20200205_A_tanarhiany_csokkentesere_vezethetik_be_az_osszevont_termeszettudomany_tantargyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57633edd-5853-44f3-b47a-6cdaabdf0520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22242e27-3fac-4e6d-949c-70ec92b5cf37","keywords":null,"link":"/360/20200205_A_tanarhiany_csokkentesere_vezethetik_be_az_osszevont_termeszettudomany_tantargyat","timestamp":"2020. február. 05. 15:05","title":"A tanárhiány csökkentésére vezethetik be az összevont természettudomány tantárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A viccpárt nem hagyja magára a miniszterelnököt.","shortLead":"A viccpárt nem hagyja magára a miniszterelnököt.","id":"20200204_orban_viktor_vagyonbevallas_megtakaritas_kutyapart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597cb77d-80dd-4155-b820-48f30d6b73dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_orban_viktor_vagyonbevallas_megtakaritas_kutyapart","timestamp":"2020. február. 04. 21:44","title":"A Kutyapárt kisegíti a nulla megtakarítással rendelkező Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","shortLead":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","id":"20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0c1b1-69a7-4ced-943a-fa6359e028a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","timestamp":"2020. február. 05. 12:27","title":"Hiába lett Rogán milliárdos, a vagyona a kanyarban sincs Pintér Sándoréhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson a több mint 600 millió forintos gyógyszerhez.","shortLead":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson...","id":"20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6cd7ba-ae98-4528-a114-2c9942b16e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","timestamp":"2020. február. 04. 19:03","title":"Indul a sorsolás: 100 gyerek ingyen kapja meg a világ legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy kilométeres dugó alakult ki Kápolnásnyéknél.","shortLead":"Négy kilométeres dugó alakult ki Kápolnásnyéknél.","id":"20200205_Kamionnal_utkozott_ket_auto_az_M7esen_Kapolnasnyeknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d6b39-0b8e-464d-95d2-c66f1b55f870","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Kamionnal_utkozott_ket_auto_az_M7esen_Kapolnasnyeknel","timestamp":"2020. február. 05. 14:51","title":"Kamionnal ütközött két autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\" jelentőségű gyógyszereket fedeztek fel az új koronavírussal fertőzött betegek kezelésére.","shortLead":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\"...","id":"20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8d626-833e-4215-b782-1e81747c3a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","timestamp":"2020. február. 05. 16:58","title":"WHO: egyelőre nincs ismert gyógymód a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozzányúlnának a helyi iparűzési adóhoz, a cél, hogy az átalakítással jobban ösztönözzék a helyi gazdaságok növekedését – közölte a pénzügyminiszter a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülése után.","shortLead":"Hozzányúlnának a helyi iparűzési adóhoz, a cél, hogy az átalakítással jobban ösztönözzék a helyi gazdaságok növekedését...","id":"20200204_Varga_Valtozasok_johetnek_az_iparuzesi_ado_fizeteseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eece01-e7e5-43f0-a663-afdab1f8b281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Varga_Valtozasok_johetnek_az_iparuzesi_ado_fizeteseben","timestamp":"2020. február. 04. 16:14","title":"Varga Mihály 850 ezer vállalkozást érintő változást lengetett be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","shortLead":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","id":"20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab7336-e080-4ef8-aa87-315152c44f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","timestamp":"2020. február. 05. 13:56","title":"Nagykátai tanárfenyegetés: eljárás indult négy diák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]