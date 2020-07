Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","shortLead":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","id":"20200702_szolnok_frontalis_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91950d4b-3ae5-4bbf-8d76-6e97fc599842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_szolnok_frontalis_baleset","timestamp":"2020. július. 02. 05:34","title":"Meghalt egy 24 éves nő egy frontális balesetben Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal védekezett, hogy védence mélyen vallásos ember és óriási lelkiismeret-furdalása van. ","shortLead":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal...","id":"20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48df09-7373-4647-ac7d-9febfa356447","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Mindent beismert a bíróságon a pedofil képek miatt elítélt Kaleta Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","shortLead":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","id":"20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb650e39-e238-4cc6-aca5-78a7ca0be2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 01. 05:56","title":"Lepörgött a roham, már közel sem használunk annyi mobilnetet, mint a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037bf228-80b3-4ab7-93a7-33465cb03568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi valódi autópályás cirkálója a nagy szedán RS7 alapból is 600 lóerős, de tuningban már inkább az ezer lóerő környékén járnak vele.","shortLead":"Az Audi valódi autópályás cirkálója a nagy szedán RS7 alapból is 600 lóerős, de tuningban már inkább az ezer lóerő...","id":"20200630_Video_363_kmhnal_veszi_el_a_gazt_a_sofor_az_Audi_RS7ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037bf228-80b3-4ab7-93a7-33465cb03568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b89e70b-d407-496a-8709-36639108df6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Video_363_kmhnal_veszi_el_a_gazt_a_sofor_az_Audi_RS7ben","timestamp":"2020. július. 01. 04:32","title":"Videó: 363 km/h-nál veszi el a gázt a sofőr az Audi RS7-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rektori Konferencia elnöki székébe egy ELTE-s akadémikust választottak, a társelnöke a korábbi kézilabdaedző lett.","shortLead":"A Magyar Rektori Konferencia elnöki székébe egy ELTE-s akadémikust választottak, a társelnöke a korábbi kézilabdaedző...","id":"20200701_mocsai_lajos_magyar_rektori_konferencia_tarselnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5b5a36-abef-4e39-b230-4dc08c3421e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_mocsai_lajos_magyar_rektori_konferencia_tarselnok","timestamp":"2020. július. 01. 18:03","title":"Mocsai Lajos lett a Magyar Rektori Konferencia társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ec2143-b7d5-4f26-b445-556b08399b3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dibusz Dénes mellé Bogdán Ádámot igazolta le a klub.\r

","shortLead":"Dibusz Dénes mellé Bogdán Ádámot igazolta le a klub.\r

","id":"20200701_bogdan_adam_fradi_ferencvaros_kapus_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ec2143-b7d5-4f26-b445-556b08399b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a13b0c-3629-4adb-a0a7-445a3495a1a9","keywords":null,"link":"/sport/20200701_bogdan_adam_fradi_ferencvaros_kapus_szerzodes","timestamp":"2020. július. 01. 13:23","title":"Újabb válogatott kapus került a Fradihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország és Lengyelország megszeghesse a demokratikus játékszabályokat, ám közben Brüsszel civilizált, nyílt párbeszédre törekszik mindkét kormánnyal. Utóbbi így volt már a járvány előtt is, és így lesz utána is.","shortLead":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország...","id":"20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec80056-27bb-49ce-b668-2161962efa9e","keywords":null,"link":"/360/20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","timestamp":"2020. július. 01. 07:33","title":"Két újabb figyelmeztetés Orbánnak Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tavaly alakult Századvég Konjunktúrakutató a minap csaknem 10 milliárdos megbízást kapott a kormányzattól.","shortLead":"A tavaly alakult Századvég Konjunktúrakutató a minap csaknem 10 milliárdos megbízást kapott a kormányzattól.","id":"202027_szazadveg_konjunkturakutato_habony_emberei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90b1791-0f26-438b-9d02-e31b05b86a39","keywords":null,"link":"/360/202027_szazadveg_konjunkturakutato_habony_emberei","timestamp":"2020. július. 02. 14:00","title":"Habony emberei újabb cégben kaptak fontos pozíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]