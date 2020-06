Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bár az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt központi kórházi látogatási tilalmat, a Semmelweis Egyetem betegellátói intézményeiben továbbra is érvényben marad a tilalom. A Semmelweis Egyetem kórházaiban továbbra is tilos a látogatás 2020. június. 13. 19:52 Recessziót és nagy munkanélküliséget jósol az Európai Bizottság és az OECD is; Budapesttől egyre több pénzt vennének el, Debrecennek 29 milliárd forintot adnak; kiderült, hogy a magyarokat zavarja a legkevésbé a korrupció. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. És akkor Debrecenben kezdett épülni a magyar jövő 2020. június. 14. 07:00 ","shortLead":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó, amelyet német kutatók találtak 4000 méter mélyen a Csendes-óceánban. Sokat tanulhatunk abból, hogy találtak két, mintegy 20 éve az óceán mélyén pihenő műanyag tárgyat 2020. június. 14. 13:10

Az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutatták ki a fertőzést, így a járvány kezdete óta már 520 129-en fertőződtek meg igazoltan. Oroszországban már több mint 520 ezer koronavírus-fertőzött van 2020. június. 13. 16:03

Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. Antirasszisták és szélsőjobboldaliak csaptak össze Londonban 2020. június. 13. 20:57

A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó maffiózóktól egészen máshogy hangzik, ha azt mondják, itt van két guriga. Duma Aktuál: A maffiától kapott liszttel nem jön fel úgy a piskóta 2020. június. 13. 19:00

A tulajdonost keresik a svájci hatóságok. Valaki vonaton felejtett néhány aranyrudat Svájcban 2020. június. 14. 14:13

Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért nem halad sehová egy magyar filmhős? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Csizmadia Ervin a Fülkében: Sánta maradt a magyar demokrácia 2020. június. 13. 14:00 A jótékonykodó maffiózóktól egészen máshogy hangzik, ha azt mondják, itt van két guriga. ","shortLead":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó...","id":"20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b787e1-4213-4cc3-85ff-ba0e5cc27ed8","keywords":null,"link":"/360/20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","timestamp":"2020. június. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A maffiától kapott liszttel nem jön fel úgy a piskóta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tulajdonost keresik a svájci hatóságok.","shortLead":"A tulajdonost keresik a svájci hatóságok.","id":"20200614_Valaki_vonaton_felejtett_nehany_aranyrudat_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a6338b-32bf-495c-9ca0-ce19514bd88f","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Valaki_vonaton_felejtett_nehany_aranyrudat_Svajcban","timestamp":"2020. június. 14. 14:13","title":"Valaki vonaton felejtett néhány aranyrudat Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért nem halad sehová egy magyar filmhős? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért...","id":"20200613_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Santa_maradt_a_magyar_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b7dca-1d80-4216-91bf-aaa973a784d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Santa_maradt_a_magyar_demokracia","timestamp":"2020. június. 13. 14:00","title":"Csizmadia Ervin a Fülkében: Sánta maradt a magyar demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]