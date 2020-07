Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal védekezett, hogy védence mélyen vallásos ember és óriási lelkiismeret-furdalása van. ","shortLead":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal...","id":"20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48df09-7373-4647-ac7d-9febfa356447","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Mindent beismert a bíróságon a pedofil képek miatt elítélt Kaleta Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendszerváltás előtt írtak egy könyvet az R-GO-ról, amelyben a zenekar tagjait kedvenc politikusukról is kérdezték. ","shortLead":"A rendszerváltás előtt írtak egy könyvet az R-GO-ról, amelyben a zenekar tagjait kedvenc politikusukról is kérdezték. ","id":"20200701_Most_Orban_a_rendszervaltas_elott_meg_Kadar_Janos_volt_Szikora_Robert_kedvenc_politikusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86facea9-922b-4700-a454-c6e3e15ded3f","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Most_Orban_a_rendszervaltas_elott_meg_Kadar_Janos_volt_Szikora_Robert_kedvenc_politikusa","timestamp":"2020. július. 01. 15:09","title":"Az Orbánt politikai géniusznak tartó Szikora kedvenc politikusa korábban Kádár János volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználói fiókokhoz rendelt QR-kóddal, a webes felületre érkező sötét móddal, valamint animált matricákkal jelentkeztek a WhatsApp fejlesztői.","shortLead":"A felhasználói fiókokhoz rendelt QR-kóddal, a webes felületre érkező sötét móddal, valamint animált matricákkal...","id":"20200702_whatsapp_frissites_animalt_matrica_qr_kod_videohivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5363bce-54c6-4efa-99a4-d57387c92f52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_whatsapp_frissites_animalt_matrica_qr_kod_videohivas","timestamp":"2020. július. 02. 08:33","title":"Több új funkciót kapott a WhatsApp, tényleg jönnek az animált matricák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","shortLead":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","id":"20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa7ed68-bc4e-4fb0-89a6-437119dba196","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","timestamp":"2020. július. 01. 19:28","title":"Elgázoltak egy teherautósofőrt az M2-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d180419-6442-45ec-b545-6fa6fe4fda8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy Szentendre környéki talajszennyezés miatt. Pillanatokon belül lépni kellene az ügyben, de pályázat még nincs.","shortLead":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy Szentendre környéki talajszennyezés miatt. Pillanatokon...","id":"20200701_rakkelto_szentendre_viz_kutak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d180419-6442-45ec-b545-6fa6fe4fda8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68492a2-bdc1-4b26-8fb0-afd1259e7473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_rakkelto_szentendre_viz_kutak","timestamp":"2020. július. 01. 14:51","title":"Rákkeltő anyag szivárog a szentendrei vízbázis felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem fogadta el.","shortLead":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem...","id":"20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d1b904-f206-4a2d-9621-f88825c55023","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","timestamp":"2020. július. 02. 09:21","title":"Nem akarnak a Vidnyánszky-féle Nemzetihez szerződni a színésznövendékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felső-Ausztriában egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Felső-Ausztriában egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200701_felso_ausztria_iskola_ovoda_jarvanyhelyzet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711a591-cc80-422a-83b9-c9149a8f76a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_felso_ausztria_iskola_ovoda_jarvanyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 21:55","title":"Zárnak az iskolák és az óvodák Felső-Ausztriában a fokozódó járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eeb4bfc-7050-4206-81a8-10072d1a9513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BBC szakértői interjúja a maga nyers valóságában mutatta meg, hogy milyen a home office.","shortLead":"A BBC szakértői interjúja a maga nyers valóságában mutatta meg, hogy milyen a home office.","id":"20200702_A_legcukibb_troll_amikor_a_szakerto_kislanya_belep_az_elo_adasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eeb4bfc-7050-4206-81a8-10072d1a9513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb57f042-2100-42c1-a554-0f04c489a42e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_A_legcukibb_troll_amikor_a_szakerto_kislanya_belep_az_elo_adasba","timestamp":"2020. július. 02. 09:27","title":"A legcukibb troll: amikor a szakértő kislánya belép az élő adásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]