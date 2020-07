Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdf9ad4a-cf9c-4f2c-b835-be511b3f627e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turistabuszok kiváltására szolgáló gellérthegyi siklóprojekt régóta húzódik, de most már Kreinbacher József is támogatja. ","shortLead":"A turistabuszok kiváltására szolgáló gellérthegyi siklóprojekt régóta húzódik, de most már Kreinbacher József is...","id":"20200702_siklo_gellerthegy_turistabusz_kreinbacher_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf9ad4a-cf9c-4f2c-b835-be511b3f627e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c39c361-d33e-446e-8287-bdcd2594aedd","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_siklo_gellerthegy_turistabusz_kreinbacher_jozsef","timestamp":"2020. július. 02. 18:45","title":"A magyar pezsgőkirály is beszáll a gellérthegyi sikló megépítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról tanúskodnak. Világszerte rendületlenül nő a fertőzöttek száma, az USA és Brazília nagyon rosszul áll és Európában, többek között Magyarország szomszédjainál is visszatérőben van a kór. Aki siet az enyhítéssel, az pórul járhat.","shortLead":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról...","id":"20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88387202-167d-4dac-85af-d4e669fe5cd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","timestamp":"2020. július. 02. 18:07","title":"A koronavírus úgy tért vissza, hogy el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbbeeef-e75a-4209-92d5-8aedde523df1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus három évvel ezelőtt még felháborodott a járművek sajtóban megszellőztetett drágulásán.","shortLead":"A politikus három évvel ezelőtt még felháborodott a járművek sajtóban megszellőztetett drágulásán.","id":"20200702_Lazar_Janos_kilobbizta_hogy_ujabb_milliardokat_kolthessenek_a_tramtrainre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bbbeeef-e75a-4209-92d5-8aedde523df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae78af0-639b-4fdd-bc4e-e0c7581c5b24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Lazar_Janos_kilobbizta_hogy_ujabb_milliardokat_kolthessenek_a_tramtrainre","timestamp":"2020. július. 02. 16:05","title":"Lázár János kilobbizta, hogy újabb milliárdokat költhessenek a tram-trainre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fiatal mentős halt meg egy motoros balesetben a 7-es úton.","shortLead":"Egy fiatal mentős halt meg egy motoros balesetben a 7-es úton.","id":"20200702_mento_baleset_motoros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd5261d-23e0-4554-a571-8a7c5f6ffa65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_mento_baleset_motoros","timestamp":"2020. július. 02. 08:02","title":"Saját kollégájuk halálos balesetéhez riasztották a mentőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyetlen nap alatt 53 ezerrel nőtt az új esetek száma az USA-ban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 53 ezerrel nőtt az új esetek száma az USA-ban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200702_Radar360_Uj_gocpont_Ausztriaban_arzuhanas_az_alberletpiacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5885b01f-24df-4e28-910f-4feab60ae969","keywords":null,"link":"/360/20200702_Radar360_Uj_gocpont_Ausztriaban_arzuhanas_az_alberletpiacon","timestamp":"2020. július. 02. 08:00","title":"Radar360: Új gócpont Ausztriában, árzuhanás az albérletpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","shortLead":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","id":"20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926ebb8-b323-44d0-89df-5e17878b4164","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","timestamp":"2020. július. 02. 13:15","title":"Halálra gázoltak egy nőt a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök bíróvá nevezett ki nyolc olyan alkotmánybírót, köztük Sulyok Tamás elnököt, akik még nem érték el az általános – az Alkotmánybíróság tagjaira egyébként nem érvényes – nyugdíjkorhatárt.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök bíróvá nevezett ki nyolc olyan alkotmánybírót, köztük Sulyok Tamás elnököt, akik még nem...","id":"20200703_Birova_kinevezett_alkotmanybirok__irany_a_Kuria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76edd6ac-c72d-4180-a472-740f107fc6de","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Birova_kinevezett_alkotmanybirok__irany_a_Kuria","timestamp":"2020. július. 03. 20:15","title":"Bíróvá kinevezett alkotmánybírók – irány a Kúria?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ba5fc7-c5c4-4184-847b-66673b696eb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alcsútdobozi pékség és hentesbolt működtetésére alakult új cég.","shortLead":"Az alcsútdobozi pékség és hentesbolt működtetésére alakult új cég.","id":"202027_valvolgye_pekseg_meszaros_uj_uzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ba5fc7-c5c4-4184-847b-66673b696eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4976b111-15d5-4454-9274-fd656c7decb3","keywords":null,"link":"/360/202027_valvolgye_pekseg_meszaros_uj_uzlete","timestamp":"2020. július. 03. 10:00","title":"Díjazott fiatal vállalkozóval társult Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]