Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem sérült meg senki, a rendőrség viszont előállított nyolc személyt.","shortLead":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem...","id":"20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771136e8-9e4c-4233-bd50-4e4bb2f86904","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","timestamp":"2020. július. 04. 21:17","title":"A gázpisztoly is előkerült Szentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85518008-7ff1-49ae-9758-6b720564e029","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó új felsőkategóriás hordozható számítógépe kompakt méretben vonultat fel komoly tudást, ráadásul kijelzőből – mondhatni, már tradicionálisan – kettő található benne. Kipróbáltuk az új ZenBook 15-öt. ","shortLead":"A tajvani gyártó új felsőkategóriás hordozható számítógépe kompakt méretben vonultat fel komoly tudást, ráadásul...","id":"20200704_duplakijelzos_asus_zenbook_15_teszt_velemeny_ux534","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85518008-7ff1-49ae-9758-6b720564e029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e772870-4cfa-43a1-9be6-bfdf81fd61df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_duplakijelzos_asus_zenbook_15_teszt_velemeny_ux534","timestamp":"2020. július. 04. 17:00","title":"Vékony, két képernyője van és 7-8 órán át bírja: teszten az Asus új notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","shortLead":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","id":"20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848bffc4-9945-461c-b043-ed70bccf3dc0","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","timestamp":"2020. július. 05. 12:00","title":"Tragikus véget ért a koronavírus utáni első belga bicikliverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új elnökről és az elnökségi tagokról is. ","shortLead":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új...","id":"20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24726d2-7793-4918-b071-0f30b645f062","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","timestamp":"2020. július. 05. 12:10","title":"Hétfőn szavaznak az MTA új elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","shortLead":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","id":"20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b524c95-85d7-4f49-a277-b6e33a6a388f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","timestamp":"2020. július. 04. 14:58","title":"Excelben is lehet festeni, nem is akármiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk első részében a szerző bevezetőjét és az erőszak felé megtett első, tulajdonképpen véletlenszerű lépését ismerjük meg.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e59c5-a103-4aac-a84a-79d2f787d21a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","timestamp":"2020. július. 04. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 1. rész, „Gyűlölet Amerikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a Covid-19-világjárvány még egyáltalán nincs közel a végéhez.","shortLead":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint...","id":"20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207fbb0-5980-4467-a45c-9ba236f28a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","timestamp":"2020. július. 04. 10:09","title":"A WHO szerint sokan félreértik a mostani helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Insider programjának résztvevői már javában próbálgatják az átdolgozott Start menüt. A változásokról összefoglaló videót adtak ki.","shortLead":"A Microsoft Insider programjának résztvevői már javában próbálgatják az átdolgozott Start menüt. A változásokról...","id":"20200705_windows_10_uj_start_menu_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e4ab7a-b8dd-442f-80dc-e770e64dec32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_windows_10_uj_start_menu_video","timestamp":"2020. július. 05. 10:03","title":"Ha Windows van a gépén, ezt nézze: így működik majd a vadonatúj Start menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]