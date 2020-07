Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább 20 alkalommal létesített szexuális kapcsolatot egy férfi egy 12 évnél fiatalabb lánnyal. Az ügyészség vádat emelt a férfival szemben.","shortLead":"Legalább 20 alkalommal létesített szexuális kapcsolatot egy férfi egy 12 évnél fiatalabb lánnyal. Az ügyészség vádat...","id":"20200707_megrontas_vademeles_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fe820a-33c2-4616-bfc9-71a42ef64bae","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_megrontas_vademeles_eroszak","timestamp":"2020. július. 07. 08:30","title":"Megrontott egy 35 éves férfi egy 12 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 360 ezer forintnyi bírságot kell kifizetnie a szövetségnek.","shortLead":"Több mint 360 ezer forintnyi bírságot kell kifizetnie a szövetségnek.","id":"20200706_romania_magyarellenes_szurkolok_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50ded0a-d0f7-44f6-aa50-ed76e698915a","keywords":null,"link":"/elet/20200706_romania_magyarellenes_szurkolok_birsag","timestamp":"2020. július. 06. 18:17","title":"Magyarellenes szurkolók miatt bírságolták meg a Román Labdarúgó Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásában is üzemszünet várható szerdán technológiaváltás miatt.","shortLead":"A MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásában is üzemszünet várható szerdán technológiaváltás miatt.","id":"20200706_antenna_hungaria_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa_teveaadas_technologiavaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba91e38-4a70-464a-9207-1a10899befee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_antenna_hungaria_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa_teveaadas_technologiavaltas","timestamp":"2020. július. 06. 15:03","title":"Készüljön, több helyen órákon át nem lesz adás a Mindig TV-nél, újra kell majd hangolni a tévéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","shortLead":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","id":"20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba6f42c-1343-410c-a93f-4f1682a79cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","timestamp":"2020. július. 06. 07:47","title":"A koronavírus anyagilag is megviselte a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban tovább csökkent a napi fertőzésszám.","shortLead":"Belgiumban tovább csökkent a napi fertőzésszám.","id":"20200705_Lazul_a_maszkviseles_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1330365-0726-4828-ab42-ae17d2916326","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Lazul_a_maszkviseles_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 05. 17:02","title":"Lazul a maszkviselés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt olyan mainstream filmekben, mint a James Bond, vagy a Ki vagy Doki?, de az Eredet vagy A tolmács című produkciókból is ismerhetik a nézők. ","shortLead":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt...","id":"20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3439c985-e070-43a9-b7c1-9d306e1d0f8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","timestamp":"2020. július. 05. 14:45","title":"Meghalt Earl Cameron, az egyik első fekete színész, aki szerepet kapott szuperprodukciókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenféle taktikát bevet a Microsoft, hogy a Windows-használókat a megújult Edge böngésző felé terelje.","shortLead":"Mindenféle taktikát bevet a Microsoft, hogy a Windows-használókat a megújult Edge böngésző felé terelje.","id":"20200706_microsoft_chromium_edge_bongeszo_windows_10_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8756de87-aff8-42b5-bdfa-4d1335ab052e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_microsoft_chromium_edge_bongeszo_windows_10_frissites","timestamp":"2020. július. 06. 12:03","title":"Annál is beleerőlteti a Windowsba új böngészőjét a Microsoft, aki nem kérne belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmmogul özvegye egy évet tervezett kint tölteni, hogy megkapja az amerikai állampolgárságot. De előbb visszajött.","shortLead":"A filmmogul özvegye egy évet tervezett kint tölteni, hogy megkapja az amerikai állampolgárságot. De előbb visszajött.","id":"20200707_vajna_timea_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b476631e-73ad-43dd-95c3-05d5d797ac3d","keywords":null,"link":"/elet/20200707_vajna_timea_los_angeles","timestamp":"2020. július. 07. 09:13","title":"Vajna Tímea titokban Magyarországra utazott, hogy új szerelmével legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]