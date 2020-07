Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","shortLead":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","id":"20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c0c39-0279-43fc-be7f-5dfeada60d57","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","timestamp":"2020. július. 08. 20:43","title":"Bergamo intenzív osztályáról eltűntek a koronavírusos betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a3ec4a-84a0-4f58-ae59-2a1b4f6eca41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jude Law játssza Hook kapitányt a Disney új Pán Péter-filmjében – számolt be róla a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Jude Law játssza Hook kapitányt a Disney új Pán Péter-filmjében – számolt be róla a The Hollywood Reporter.","id":"20200708_Az_ifju_papa_utan_Hook_kapitany_lesz_Jude_Law","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a3ec4a-84a0-4f58-ae59-2a1b4f6eca41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27becff-0de1-418a-9ae7-1ba04f9352dc","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Az_ifju_papa_utan_Hook_kapitany_lesz_Jude_Law","timestamp":"2020. július. 08. 09:42","title":"Az ifjú pápa után Hook kapitány lesz Jude Law","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család hamarosan Olaszországba utazik, hogy beszerezze a további gyógyuláshoz szükséges eszközöket.\r

","shortLead":"A család hamarosan Olaszországba utazik, hogy beszerezze a további gyógyuláshoz szükséges eszközöket.\r

","id":"20200707_Folyamatosan_javul_Zente_allapota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5983cc5-2005-4b97-ba92-0373fdfd8278","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Folyamatosan_javul_Zente_allapota","timestamp":"2020. július. 07. 19:37","title":"Folyamatosan javul Zente állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése szerint. Még jövőre sem érjük el azt a szintet, ahol 2019 legvégén álltunk.","shortLead":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése...","id":"20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b248e24-575e-4a5c-9b4a-e84c330bc69e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 12:24","title":"Európai Bizottság: Annál is nagyobb lesz az idei recesszió Európában, mint amit eddig várhattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fővárosban sajátos módon emlékeznek a 91 évesen elhunyt zeneszerzőre.","shortLead":"Az olasz fővárosban sajátos módon emlékeznek a 91 évesen elhunyt zeneszerzőre.","id":"20200708_ennio_morricone_metro_roma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdfe133-63e9-475f-a25e-98b9d84e1b84","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_ennio_morricone_metro_roma","timestamp":"2020. július. 08. 10:29","title":"Egy napig Morricone zenéire metrózhatnak a rómaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb76bbd-fd57-4dbe-b3c4-32a1df371446","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bangó Margit nem jár sehova, Oszvald Marikánál mindig van fertőtlenítő – magyarázták az érintettek, hogyan védekeznek a járványveszély ellen.","shortLead":"Bangó Margit nem jár sehova, Oszvald Marikánál mindig van fertőtlenítő – magyarázták az érintettek, hogyan védekeznek...","id":"20200709_arcmaszk_maszkviseles_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb76bbd-fd57-4dbe-b3c4-32a1df371446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68818b3-49f3-4d70-a120-b9856aba7119","keywords":null,"link":"/elet/20200709_arcmaszk_maszkviseles_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 09. 09:10","title":"A magyar celebek nem puszilkodnak, és továbbra is hordják a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány súlyosságát tagadó brazil elnökről kedden derült ki, hogy fertőzött.","shortLead":"A világjárvány súlyosságát tagadó brazil elnökről kedden derült ki, hogy fertőzött.","id":"20200707_Jair_Bolsonaro_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc29a0a-fff5-45bf-aa53-042f5b784b58","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Jair_Bolsonaro_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 07. 17:53","title":"Jair Bolsonaro brazil elnök elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","id":"20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a4d25-32c0-4e63-b348-5c11e411429f","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","timestamp":"2020. július. 07. 21:24","title":"Az utolsó pillanatig kivártak, végül törölték a székesfehérvári öttusa Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]