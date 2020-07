Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","shortLead":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","id":"20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1c354-7288-4a58-9bd2-1423d3ec473a","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","timestamp":"2020. július. 09. 10:47","title":"Áderhez fordulnak a könyvelők a kata szigorítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","shortLead":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","id":"20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca36dc-cd83-4ebd-99a2-ad8283257500","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","timestamp":"2020. július. 08. 17:27","title":"Narancs.hu: Vádat emeltek egy nyolcéves fiúval fajtalankodó volt gyulai rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Trump szerint a BLM-feliratokkal csak „elcsúfítják az elegáns sugúrutat.”","shortLead":"Trump szerint a BLM-feliratokkal csak „elcsúfítják az elegáns sugúrutat.”","id":"20200710_New_York_polgarmestere_is_festette_a_Black_Lives_Matter_feliratot_Trump_haza_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29ac139-6313-48dc-be78-d4002cd487a0","keywords":null,"link":"/elet/20200710_New_York_polgarmestere_is_festette_a_Black_Lives_Matter_feliratot_Trump_haza_ele","timestamp":"2020. július. 10. 05:33","title":"New York polgármestere is festette a Black Lives Matter feliratot Trump háza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Évek óta nem látott agresszivitással estek egymásnak kedd este Belgrád belvárosában az újabb koronavírus-zárlat hírére feldühödött szerb tüntetők és a szabadjára engedett rendőrök. Bár az indok az volt, hogy Alekszandar Vucsics szerb államfő újra szigorú kijárási tilalmat vezet be Belgrádban, a háttérben sokkal többször van szó.","shortLead":"Évek óta nem látott agresszivitással estek egymásnak kedd este Belgrád belvárosában az újabb koronavírus-zárlat hírére...","id":"20200708_szerbia_vucsics_tuntetesek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9b5c67-bb80-425a-8ac1-08fe341c33c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_szerbia_vucsics_tuntetesek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 08. 17:31","title":"Ilyen, amikor a szerbeknél elszakad a cérna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás alkotását a legjobb nemzetközi filmek szűkített listájára is beválogatta az Amerikai Filmakadémia tavaly decemberben.","shortLead":"Tóth Barnabás alkotását a legjobb nemzetközi filmek szűkített listájára is beválogatta az Amerikai Filmakadémia tavaly...","id":"20200708_Magyar_film_zsuri_fodij_Szofia_filmfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a48277-78e6-472f-b799-feebda4c9ae7","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Magyar_film_zsuri_fodij_Szofia_filmfesztival","timestamp":"2020. július. 08. 19:22","title":"Magyar film kapta a zsűri fődíját a szófiai filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7b55fc-7e13-4b93-8672-357cff4f3ee3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány előtt körülbelül minden második magyar vett igénybe legalább egy szolgáltatást online, a járvány után már négy ember közül három – derül ki a McKinsey & Company friss kutatásából. ","shortLead":"A járvány előtt körülbelül minden második magyar vett igénybe legalább egy szolgáltatást online, a járvány után már...","id":"20200708_koronavirus_jarvany_mckinsey_online_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7b55fc-7e13-4b93-8672-357cff4f3ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff5c2f5-7015-4c6a-b280-e65f9e949120","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_koronavirus_jarvany_mckinsey_online_szolgaltatas","timestamp":"2020. július. 08. 12:07","title":"Egy szokásunkon biztosan változtatott a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f9f7ce-47ce-48a2-a7fd-8fd39c5a3db7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A napokban jelent meg a Hajógyári-szigeten tervezett új beruházások pontos dokumentációja, amely egy kajak-kenu központ létesítésének tervét és az egész sziget árvízvédelmi célú beruházását célozza. A WWF Magyarország álláspontja szerint a beruházás nemcsak egy újabb értékes városi zöldfelület beépítése miatt káros, de a Duna erősen beszűkített árterének további csökkentése sem bölcs döntés a klímaváltozás hatásainak árnyékában.","shortLead":"A napokban jelent meg a Hajógyári-szigeten tervezett új beruházások pontos dokumentációja, amely egy kajak-kenu központ...","id":"20200708_Uj_nagyberuhazassal_vennenek_el_meg_tobb_teruletet_a_Dunatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f9f7ce-47ce-48a2-a7fd-8fd39c5a3db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a373a9d-4ca8-4ce0-bf63-df47186a285a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Uj_nagyberuhazassal_vennenek_el_meg_tobb_teruletet_a_Dunatol","timestamp":"2020. július. 08. 17:11","title":"Új nagyberuházással vennének el még több területet a Dunától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22aa948-ccfa-4efd-856f-5eeee19fd2af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hangos sportkipufogóval és állítható futóművel támad a szupersportos családi autó.","shortLead":"Hangos sportkipufogóval és állítható futóművel támad a szupersportos családi autó.","id":"20200710_meg_sportosabb_lett_a_740_loeros_kombi_audi_rs6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22aa948-ccfa-4efd-856f-5eeee19fd2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b84a3e-79ee-4a76-9047-8211559d4165","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_meg_sportosabb_lett_a_740_loeros_kombi_audi_rs6","timestamp":"2020. július. 10. 07:59","title":"Még sportosabb lett a 740 lóerős kombi Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]