[{"available":true,"c_guid":"bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán mutatta be, hogyan változik a gyalogosközlekedés.","shortLead":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán...","id":"20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0ee8e-793b-4c44-9b53-d09efc617e66","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","timestamp":"2020. július. 09. 19:55","title":"Kicserélik a Déli pályaudvar repedezett üvegfalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Napokon belül dönthet újabb határzárakról az operatív törzs, mert az új magyarországi fertőzési gócpontokba jellemzően külföldről hurcolják be a koronavírust – mondta Gulyás Gergely. A Kaleta-ügy miatt a kormány gyermekvédelmi rendszert áttekintő munkacsoportot hozott létre a kormány, Kocsis Máté vezetésével. Ha kell, készek támogatni a Btk. módosítását is, az Airbnb szabályozás változtatását viszont az önkormányzatokra bíznák. Percről percre tudósításunk a csütörtök délelőtti kormányinfóról. ","shortLead":"Napokon belül dönthet újabb határzárakról az operatív törzs, mert az új magyarországi fertőzési gócpontokba jellemzően...","id":"20200709_kormanyinfo_0709","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20d841-4eb6-4d14-90db-8e4dee4860c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_kormanyinfo_0709","timestamp":"2020. július. 09. 10:55","title":"Az operatív törzs már készenlétben, újabb korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hangszerbeszerzésre és -felújításra használhatják fel az érintettek.","shortLead":"Hangszerbeszerzésre és -felújításra használhatják fel az érintettek.","id":"20200708_300_millioval_tamogatja_meg_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd992dd-bee9-43df-acb2-b2bad3f41c86","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_300_millioval_tamogatja_meg_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenet","timestamp":"2020. július. 08. 14:50","title":"Több százmillióval támogatja meg a kormány a vallásos könnyűzenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ebb732-3ce5-498a-a382-a3c16f0a77ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól az ír Paschal Donohoe vezeti az euróövezeti pénzügyminisztereket tömörítő befolyásos testületét.\r

","shortLead":"Mostantól az ír Paschal Donohoe vezeti az euróövezeti pénzügyminisztereket tömörítő befolyásos testületét.\r

","id":"20200709_eurogroup_elnok_penzugyminiszter_paschal_donohoe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ebb732-3ce5-498a-a382-a3c16f0a77ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab7da67-918d-4a68-824e-b0ca98654f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_eurogroup_elnok_penzugyminiszter_paschal_donohoe","timestamp":"2020. július. 09. 20:13","title":"Megvan az Eurogroup új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ffd432-e197-4cb6-ad19-4db276e9fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aggályos tartalmú kérdőívben más dolgokra is rákérdeznek. Például arra, hogy a kitöltő szeretne-e kistestvért.","shortLead":"Az aggályos tartalmú kérdőívben más dolgokra is rákérdeznek. Például arra, hogy a kitöltő szeretne-e kistestvért.","id":"20200708_erzsebet_tabor_kerdoiv_kopp_maria_intezet_pdsz_kincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ffd432-e197-4cb6-ad19-4db276e9fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82cb8bf-9647-4e1d-8aaa-4b132b2b386f","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_erzsebet_tabor_kerdoiv_kopp_maria_intezet_pdsz_kincs","timestamp":"2020. július. 08. 07:39","title":"Osztályozniuk kell szüleiket az Erzsébet-táborokban lakó gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73671a02-0772-4f84-87fd-59999003b6f3","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A nagy múltú Postás SE helyén és bázisán épít tornászakadémiát a kormány. 2017-ben a Mészáros Lőrinc ügyvédjeként is ismert Vörös József került az egyesület élére, amitől azt remélték, hogy anyagilag rendeződik a Postás helyzete, de három évvel később is csak annyit tudni, a kormány milliárdokat öntött bele.","shortLead":"A nagy múltú Postás SE helyén és bázisán épít tornászakadémiát a kormány. 2017-ben a Mészáros Lőrinc ügyvédjeként is...","id":"20200708_Milliardos_sportberuhazas_helytartoja_Meszaros_buntetougybe_keveredett_ugyvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73671a02-0772-4f84-87fd-59999003b6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea300fbd-8bc8-4d28-8071-ac39c3492fa3","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Milliardos_sportberuhazas_helytartoja_Meszaros_buntetougybe_keveredett_ugyvedje","timestamp":"2020. július. 08. 14:00","title":"Milliárdos sportberuházás helytartója Mészáros büntetőügybe keveredett ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b803a645-046d-4bd3-9ac3-7eed6ac49ce1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymilliárd forintból építették meg és már át is adták a Liszt Ferenc Repülőtér 2. termináljához vezető körforgalmat.","shortLead":"Egymilliárd forintból építették meg és már át is adták a Liszt Ferenc Repülőtér 2. termináljához vezető körforgalmat.","id":"20200709_korforgalom_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b803a645-046d-4bd3-9ac3-7eed6ac49ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd052ce-6716-45bc-8695-24aaeba32bdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_korforgalom_repuloter","timestamp":"2020. július. 09. 16:37","title":"Átadták a kétsávos turbókörforgalmat a ferihegyi reptérnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99847b8-2b16-4c24-980d-c53c67753310","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatti intézkedések hátráltatják a párok egybekelését. Látványosan tiltakoztak az érintettek.","shortLead":"A koronavírus miatti intézkedések hátráltatják a párok egybekelését. Látványosan tiltakoztak az érintettek.","id":"20200708_Duhos_menyasszonyok_tiltakoztak_az_eskuvok_elhalasztasa_ellen_Romaban_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a99847b8-2b16-4c24-980d-c53c67753310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d60615b-d11b-422b-b6c5-0ef357778e70","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Duhos_menyasszonyok_tiltakoztak_az_eskuvok_elhalasztasa_ellen_Romaban_fotok","timestamp":"2020. július. 08. 11:05","title":"Dühös menyasszonyok tiltakoztak az esküvők elhalasztása ellen Rómában (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]