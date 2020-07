Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig eredménytelenül.","shortLead":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig...","id":"20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa57c2-73db-4892-a4fe-59a831cfa2b8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","timestamp":"2020. július. 09. 13:47","title":"Eltűnt Szöul polgármestere, nagy erőkkel keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ace013-24a4-4584-9f71-15b78884386a","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. július. 08. 21:44","title":"Már több mint 3 millióan fertőződtek meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levél aláírói közül többeket támadtak már valamilyen korábbi véleménynyilvánításuk miatt.","shortLead":"A levél aláírói közül többeket támadtak már valamilyen korábbi véleménynyilvánításuk miatt.","id":"20200708_J_K_Rowling_velemenyszabadsag_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d7eae2-30af-4e68-9a0c-8aa270ac8728","keywords":null,"link":"/elet/20200708_J_K_Rowling_velemenyszabadsag_level","timestamp":"2020. július. 08. 17:44","title":"J. K. Rowling és száznál is több híresség állt ki a véleményszabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így tesznek a szlovén határszakaszon is.","shortLead":"Így tesznek a szlovén határszakaszon is.","id":"20200708_Ausztria_megkettozi_az_ellenorzest_a_magyar_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c9897c-c5c9-4161-bab5-177078276323","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Ausztria_megkettozi_az_ellenorzest_a_magyar_hataron","timestamp":"2020. július. 08. 10:35","title":"Ausztria megkettőzi az ellenőrzést a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a17c5f-9540-4600-9de3-1c8f28d30b27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as gázolajos erőforrás nyomatéka még a legsportosabb S8-ban lévő benzinmotorét is meghaladja. ","shortLead":"A V8-as gázolajos erőforrás nyomatéka még a legsportosabb S8-ban lévő benzinmotorét is meghaladja. ","id":"20200710_435_loeros_dizelmotor_az_audi_a8ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a17c5f-9540-4600-9de3-1c8f28d30b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24733f73-f7fb-40eb-8431-a58f48813237","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_435_loeros_dizelmotor_az_audi_a8ban","timestamp":"2020. július. 10. 06:41","title":"Csúcs gázolajos: 435 lóerős dízelmotor az Audi A8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de51faae-e25a-48a9-a439-7bd04ed7dcc9","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200709_Marabu_FekNyuz_Virusbiznisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de51faae-e25a-48a9-a439-7bd04ed7dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b446c4bf-33df-4303-a200-27e04d8be5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Marabu_FekNyuz_Virusbiznisz","timestamp":"2020. július. 09. 14:30","title":"Marabu FékNyúz: Vírusbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5428a2e-b638-44a6-ba08-1791f73a16d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szolidaritásról és összetartozásról szól a tűzfalfestmény, ami a főváros városarculati cégének válasza a járványhelyzetre. ","shortLead":"A szolidaritásról és összetartozásról szól a tűzfalfestmény, ami a főváros városarculati cégének válasza...","id":"20200708_szines_varos_kovasz_tuzfalfestes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5428a2e-b638-44a6-ba08-1791f73a16d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684b6533-0c6c-4b2a-901c-0670163eca09","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_szines_varos_kovasz_tuzfalfestes","timestamp":"2020. július. 08. 11:47","title":"Óriási kenyérsütés került egy Károly körúti tűzfalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","shortLead":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","id":"20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3624c2-a469-4f78-99c5-a075e5d3ddca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","timestamp":"2020. július. 08. 14:39","title":"Magyarországon a teljesen új Toyota Yaris, gyorsan beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]