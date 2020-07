Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51e9cb5-afb8-4a60-aa83-e148c60eefb6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Sportolói pályafutása után diplomáciai karrierbe kezdett a jogászcsaládból származó világbajnok vízilabdás, aki a HVG-nek adott interjújában azt ígéri, külgazdasági attaséként is ugyanúgy fog küzdeni minden tárgyaláson a piros-fehér-zöld zászlóért, mint ahogyan azt a medencében tette hosszú éveken át. Portréinterjú Gór-Nagy Miklóssal. ","shortLead":"Sportolói pályafutása után diplomáciai karrierbe kezdett a jogászcsaládból származó világbajnok vízilabdás, aki...","id":"202028_gornagy_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51e9cb5-afb8-4a60-aa83-e148c60eefb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33f3923-c3e2-4b42-aeb4-1b262efff16e","keywords":null,"link":"/360/202028_gornagy_miklos","timestamp":"2020. július. 12. 12:00","title":"Gór-Nagy Miklós: \"Hidegvérrel könyököltem orrba a csapattársamat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","shortLead":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","id":"20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1ec05c-95ed-4722-89fa-7190560a5496","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","timestamp":"2020. július. 12. 10:00","title":"Kocsis: A pedofil bűncselekménynél már a gondolatot is büntetni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik koronavírus-vakcinával megkezdte a klinikai kísérletek utolsó szakaszát az orosz védelmi minisztérium és a Gamalej Nemzeti Kutatóközpont – jelentették be Moszkvában. A közlemény szerint az önkéntesek, akiket beoltottak a vakcinával ellenanyagot termeltek, és jól érzik magukat.","shortLead":"Az egyik koronavírus-vakcinával megkezdte a klinikai kísérletek utolsó szakaszát az orosz védelmi minisztérium és...","id":"20200712_Majdnem_kesz_az_orosz_koronavirusvakcina__allitja_a_vedelmi_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e54aca-57db-4440-8c32-d1f5c202db19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_Majdnem_kesz_az_orosz_koronavirusvakcina__allitja_a_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2020. július. 12. 15:11","title":"Majdnem kész az orosz koronavírus-vakcina – állítja a védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8575302-e501-44ec-b622-64851c9799ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200712_Kis_panda_erkezett_az_Allatkertbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8575302-e501-44ec-b622-64851c9799ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e60d28-3d62-498e-a86d-1996169155d6","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Kis_panda_erkezett_az_Allatkertbe","timestamp":"2020. július. 12. 18:32","title":"Kis panda érkezett a Fővárosi Állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit a fővárosi dugókkal. A BKK az előző ciklusban sok fejlesztést nem kommunikálhatott – állítja az új főpolgármester-helyettes. A kommunikáció az új vezetés alatt sem az igazi, de ezen a téren is fejlesztésekre készülnek.","shortLead":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit...","id":"20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd33d3fe-0d28-4b6b-8ef7-981d92f0544e","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","timestamp":"2020. július. 12. 20:00","title":"Létezik autós-bringás-béke? És Budapesten is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Wells Fargo szóvivője megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint adatvédelmi problémákra hivatkozva arra kérik a munkavállalókat: szedjék le a telefonjukról a kínai ByteDance alkalmazását.","shortLead":"Az amerikai Wells Fargo szóvivője megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint adatvédelmi problémákra...","id":"20200713_tiktok_wells_fargo_bytedance_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d07392-daa4-4424-8e13-cd3da97d73be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_tiktok_wells_fargo_bytedance_alkalmazas","timestamp":"2020. július. 13. 12:13","title":"Törölteti a dolgozók telefonjáról a TikTokot a világ egyik legnagyobb pénzintézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok a minisztérium YouTube-csatornáján is elérhetőek, az első rész az előtt került fel oda, hogy a minisztérium szerződése hatályba lépett. A csatornát Mészáros Beatrix cége 2019-ben szerezte meg a fideszes médiaalapítványból, a vállalat rögtön 1,2 milliárdos bevételt csinált, igaz, ebből 900 millió forint szponzoráció volt.","shortLead":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok...","id":"20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bd542-4498-44ae-a6e2-2994b1ba55f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"A mi kis családunk: a kormány gyártat műsort Mészáros Beatrix tévéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező OnePlus Nord okostelefon. Egyre több a bizonyíték arra, hogy egy vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatnak mellette.","shortLead":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező...","id":"20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbbd44e-8422-483c-a5aa-dc18291f8398","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","timestamp":"2020. július. 13. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy vezeték nélküli fülhallgatót ad ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]