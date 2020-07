Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők bevonásával.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők...","id":"20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8144302-be8e-485b-bc4a-0654feba2510","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","timestamp":"2020. július. 13. 21:28","title":"Egészségügyi reform jöhet, kérdőívet kapnak az ellátásban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdedc828-8d8d-437c-8224-1da22e8c5ad9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hetvenmillió éves óriáshal fosszíliájára bukkantak Argentínában. A Patagóniában talált ragadozóhal több mint hat méter hosszú lehetett.","shortLead":"Hetvenmillió éves óriáshal fosszíliájára bukkantak Argentínában. A Patagóniában talált ragadozóhal több mint hat méter...","id":"20200712_xiphactinus_hetvenmillio_eves_oriashal_kovulet_argentina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdedc828-8d8d-437c-8224-1da22e8c5ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe0d1de-61d0-4f41-a457-a7b355d77369","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_xiphactinus_hetvenmillio_eves_oriashal_kovulet_argentina","timestamp":"2020. július. 12. 10:03","title":"70 millió éves, 6 méter hosszú óriáshal maradványai kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","shortLead":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","id":"20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8336a9-648c-4533-bd00-6635778e7950","keywords":null,"link":"/sport/20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","timestamp":"2020. július. 12. 12:17","title":"Meghalt Szűcs Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","shortLead":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","id":"20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55026d8-d42b-4d34-a3bf-165e4eb06479","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","timestamp":"2020. július. 12. 16:47","title":"Ben Stiller megkegyelmezett Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd a felhasználók.","shortLead":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd...","id":"20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b1345-0e88-4c13-a2ab-ecdb4139bb26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","timestamp":"2020. július. 13. 13:03","title":"Módosít a szabályzatán a YouTube, és ennek sokan nem fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0acbe-5a9c-4714-810c-e948ef7aefc4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Együttérzek az isztambuliakkal, és fájdalmat érzek, amikor a Hagia Sophiára gondolok – mondta Ferenc pápa azt követően, hogy Törökországban bejelentették, ismét mecsetként működik majd az eredetileg keresztény katedrálisként épült isztambuli műemlék.","shortLead":"Együttérzek az isztambuliakkal, és fájdalmat érzek, amikor a Hagia Sophiára gondolok – mondta Ferenc pápa azt követően...","id":"20200712_A_papanak_faj_hogy_ismet_mecsette_teszik_a_Hagia_Sophiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0acbe-5a9c-4714-810c-e948ef7aefc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a33e0b-2ead-49cb-95be-999132cf783d","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_A_papanak_faj_hogy_ismet_mecsette_teszik_a_Hagia_Sophiat","timestamp":"2020. július. 12. 17:40","title":"A pápának fáj, hogy ismét mecsetté teszik a Hagia Sophiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött volt.","shortLead":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött...","id":"20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f1948-cb02-4d44-be29-9510da9c4f39","keywords":null,"link":"/elet/20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 12. 09:38","title":"Nem hitt a koronavírusban és elment egy COVID-partyba - meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","shortLead":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","id":"20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9719c186-98db-419d-965c-5d979538fafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","timestamp":"2020. július. 13. 07:59","title":"Búcsút kell intenünk a Bentley legerősebb divatterepjárójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]