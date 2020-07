Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező OnePlus Nord okostelefon. Egyre több a bizonyíték arra, hogy egy vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatnak mellette.","shortLead":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező...","id":"20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbbd44e-8422-483c-a5aa-dc18291f8398","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","timestamp":"2020. július. 13. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy vezeték nélküli fülhallgatót ad ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztelésről árultak el részleteket. ","shortLead":"A tesztelésről árultak el részleteket. ","id":"20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec76410-281d-4f7e-b15e-c5c315ea8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","timestamp":"2020. július. 13. 18:25","title":"Második nekifutásra megkaptuk az érdemi válaszokat az új szabályokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b438d23-0318-4645-abb2-4389aeb92ffe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Őrült jó járgányt talált fel párjának az ezermester vlogger, még terepezni is lehet vele. Hamarosan bárki megveheti.","shortLead":"Őrült jó járgányt talált fel párjának az ezermester vlogger, még terepezni is lehet vele. Hamarosan bárki megveheti.","id":"202028_kerekes_szek_de_nem_kerekesszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b438d23-0318-4645-abb2-4389aeb92ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29455de4-fe99-45f3-b192-c8df5bb5d8a7","keywords":null,"link":"/360/202028_kerekes_szek_de_nem_kerekesszek","timestamp":"2020. július. 13. 14:00","title":"Kerekes szék, de nem kerekesszék: jó buli mozgássérülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552d9b6e-15ff-401c-816f-176b9d8ba8b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy balatonfelvidéki verseny rajtja után félszáz versenyző bukott, sokan megsérültek. Most előkerült egy videó az esetről.\r

","shortLead":"Egy balatonfelvidéki verseny rajtja után félszáz versenyző bukott, sokan megsérültek. Most előkerült egy videó...","id":"20200713_kerekparos_verseny_tomegbaleset_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552d9b6e-15ff-401c-816f-176b9d8ba8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc0ba69-d4d8-4c8a-a6a2-92242bd5dd04","keywords":null,"link":"/sport/20200713_kerekparos_verseny_tomegbaleset_video","timestamp":"2020. július. 13. 15:23","title":"Videón a vasárnapi kerékpáros tömegbaleset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","shortLead":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","id":"20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004fe7e4-46c2-4b63-af47-250ceec583ec","keywords":null,"link":"/elet/20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 13. 16:23","title":"Megugrott a fertőzések száma, már ma szigoríthat Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem igazán törődnek az ismét megnyitott Walt Disney Worldben a látogatók a távolságtartás szabályaival. Míg a bejáratnál még illedelmesen másfél-két méterre állnak egymástól, addig odabent már olykor egymás nyakában lógnak.","shortLead":"Nem igazán törődnek az ismét megnyitott Walt Disney Worldben a látogatók a távolságtartás szabályaival. Míg...","id":"20200712_Walt_Disney_World_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b50406a-5eed-42ba-a380-1524ad22a2d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Walt_Disney_World_koronavirus","timestamp":"2020. július. 12. 10:50","title":"Megnyitott Floridában a Walt Disney World, miközben tombol a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőt napok óta keresik.","shortLead":"A színésznőt napok óta keresik.","id":"20200713_naya_rivera_eltunt_kalifornia_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cad5e83-dc85-4cb7-8ab7-82325edc8fee","keywords":null,"link":"/elet/20200713_naya_rivera_eltunt_kalifornia_holttest","timestamp":"2020. július. 13. 19:43","title":"Megtalálhatták a Glee eltűnt sztárjának, Naya Rivera holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi területen. A polgármester ígéri, lakossági fórumokat tart a következő napokban a beruházásról. ","shortLead":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi...","id":"20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbce1eb1-88eb-470d-9130-c51e59ffc649","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","timestamp":"2020. július. 12. 17:30","title":"\"Elfordítottuk a fejünket, óriási hiba volt\" - civilek tüntettek a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]