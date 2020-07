Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"690e704d-6f6c-4b74-bd45-1316751c354b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó szerint az új Bronco olyan kemény, mint az F-sorozatú pickupok, és ott rejtőzik benne a Mustang szellemisége is.","shortLead":"A gyártó szerint az új Bronco olyan kemény, mint az F-sorozatú pickupok, és ott rejtőzik benne a Mustang szellemisége...","id":"20200714_kozel_negyed_evszazad_utan_visszatert_a_ford_bronco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690e704d-6f6c-4b74-bd45-1316751c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1abb378-1560-4881-a01c-d707c528d26f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_kozel_negyed_evszazad_utan_visszatert_a_ford_bronco","timestamp":"2020. július. 14. 07:59","title":"Közel negyed évszázad után visszatért a Ford Bronco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan társadalmi problémákat hozott felszínre a koronavírus, amik orvoslására a legnagyvonalúbb adományozás sem elég. Megoldást csak a vagyonosok adóztatása jelenthet.","shortLead":"Olyan társadalmi problémákat hozott felszínre a koronavírus, amik orvoslására a legnagyvonalúbb adományozás sem elég...","id":"20200713_leggazdagabbak_adoztatas_nyilt_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd24679-7741-45ae-954a-3b5ad5efb0c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_leggazdagabbak_adoztatas_nyilt_level","timestamp":"2020. július. 13. 12:12","title":"Azonnal adóztassanak meg – kérik nyílt levélben a világ gazdagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dc5850-d6a6-4c5e-8eca-18d2f3257d72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Agnes Pannier-Runachernek végül sikerült beszereznie egy védőeszközt.","shortLead":"Agnes Pannier-Runachernek végül sikerült beszereznie egy védőeszközt.","id":"20200714_Francia_miniszter_maszk_nemzeti_unnep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dc5850-d6a6-4c5e-8eca-18d2f3257d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fc3e08-b013-492c-bc9f-cef09f703334","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Francia_miniszter_maszk_nemzeti_unnep","timestamp":"2020. július. 14. 12:23","title":"Így esik kétségbe egy politikus, ha a kocsiban hagyja a maszkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar külügy átlagosan 19,8 millió forintért vásárolta a berendezéseket, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10,8 millióért.","shortLead":"A magyar külügy átlagosan 19,8 millió forintért vásárolta a berendezéseket, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10,8...","id":"20200714_lelegeztetogep_allami_korhazellato_kulugyminiszterium_beszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6badd9-6b8f-498a-9876-ed63b1f033e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_lelegeztetogep_allami_korhazellato_kulugyminiszterium_beszerzes","timestamp":"2020. július. 14. 11:29","title":"Közel feleannyiért vett lélegeztetőgépeket az állami kórházellátó, mint a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nem világos, hogy Izrael tényleg bekebelezi Ciszjordánia egyharmadát, vagy csak blöff az ígérgetés. Netanjahu izraeli kormányfőt stratégiai szempontok is vezérelhetik.","shortLead":"Nem világos, hogy Izrael tényleg bekebelezi Ciszjordánia egyharmadát, vagy csak blöff az ígérgetés. Netanjahu izraeli...","id":"202028__ciszjordania_annektalasa__amman_felelmei__izraeli_ervek__veszablak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6468776a-88a2-4ee4-a5a5-d9648e907511","keywords":null,"link":"/360/202028__ciszjordania_annektalasa__amman_felelmei__izraeli_ervek__veszablak","timestamp":"2020. július. 14. 17:00","title":"Izrael vár Ciszjordánia annektálásával, még nem kapott zöld jelzést Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f0d7fe-e15b-41a0-8379-405a54f1a1df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BMW-emblémás bútorokra járőrözés során figyeltek fel a NAV ellenőrei.","shortLead":"A BMW-emblémás bútorokra járőrözés során figyeltek fel a NAV ellenőrei.","id":"20200714_hamis_butor_nav_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08f0d7fe-e15b-41a0-8379-405a54f1a1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd233f25-8c92-4da6-8982-c8abba336d75","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_hamis_butor_nav_bmw","timestamp":"2020. július. 14. 10:41","title":"Igazán ízléstelen hamis bútorokat foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a budapesti földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos is. A nyolcszobás panzió akár már ősszel megnyithat.","shortLead":"Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a budapesti földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos is...","id":"20200713_Balaton_boraszat_fideszes_kepviselo_Szatmary","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9728535-a20c-444c-9566-addd0d0e1115","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200713_Balaton_boraszat_fideszes_kepviselo_Szatmary","timestamp":"2020. július. 13. 12:38","title":"Uniós támogatást kapott balatoni borászatára a fideszes képviselő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","shortLead":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","id":"20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb29e7b-eea4-4a77-8ab7-7c8aed687107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","timestamp":"2020. július. 14. 06:05","title":"Magyar többségi tulajdonba kerülhet a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]