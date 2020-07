Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"751d3111-970e-458a-bb1d-beb1e07be8f5","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Tamás és István tizenkét éve alkot egy párt, tavaly novemberben pedig, nyílt örökbefogadás útján egy ikerpár szülei lettek. Nincs vele problémájuk, ha bárki meglepőnek találja a családjukat, de titkolózni soha nem akartak. Arról, hogy milyen adminisztratív kihívásokkal járt a két – most már hét hónapos – baba érkezése, és hogy mennyire elfogadó a társadalom, ha nem hagyományos szülői felállással találkozik, otthonukban meséltek a hvg.hu-nak.","shortLead":"Tamás és István tizenkét éve alkot egy párt, tavaly novemberben pedig, nyílt örökbefogadás útján egy ikerpár szülei...","id":"20200715_Szivarvanycsalad_orokbefogadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=751d3111-970e-458a-bb1d-beb1e07be8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f15226-4bd2-4a79-a458-635756c234c4","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Szivarvanycsalad_orokbefogadas","timestamp":"2020. július. 15. 06:30","title":"Mi is egy átlagos család vagyunk, csak nálunk két apuka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21620b0c-fc9b-4707-a49b-26804a36edd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az anyag a vízbe és az élelmiszerekbe jutva súlyos egészségügyi problémákat okozhat.","shortLead":"Az anyag a vízbe és az élelmiszerekbe jutva súlyos egészségügyi problémákat okozhat.","id":"20200714_Szigoritottak_a_klorat_es_perklorat_hatarertekein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21620b0c-fc9b-4707-a49b-26804a36edd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c550dce4-d1db-400f-9111-22d90f785f40","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_Szigoritottak_a_klorat_es_perklorat_hatarertekein","timestamp":"2020. július. 14. 14:12","title":"Túl sokat fertőtlenítünk, ezért szigorítani kellett a klorát határértékein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2267e3-c50e-42cd-9e7a-c04370c5825a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha esetleg azt hinné, hogy csak a tehetség és a sok edzés számít.","shortLead":"Ha esetleg azt hinné, hogy csak a tehetség és a sok edzés számít.","id":"20200714_A_zene_miatt_is_jobban_jatszanak_a_focistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd2267e3-c50e-42cd-9e7a-c04370c5825a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb10b26-ec7c-40ce-9a7d-447d73a53995","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200714_A_zene_miatt_is_jobban_jatszanak_a_focistak","timestamp":"2020. július. 14. 13:15","title":"A zene miatt is jobban játszanak a focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még ebben az évben bővíteni fogja a jáékosoknak készült Stadia felhozatalát, amik között van néhány húzónév is.","shortLead":"A Google még ebben az évben bővíteni fogja a jáékosoknak készült Stadia felhozatalát, amik között van néhány húzónév is.","id":"20200714_google_stadia_videojatek_sekiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d3a012-9a95-466f-91b6-8a5dcd5a6207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_google_stadia_videojatek_sekiro","timestamp":"2020. július. 14. 20:06","title":"16 újabb játék jön a Google Stadiára, köztük 2019 egyik legjobbja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7c630-e17d-4e69-82be-bc9660d1ad8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok első olyan elektromos autója, amely Kínában készül. ","shortLead":"A bajorok első olyan elektromos autója, amely Kínában készül. ","id":"20200714_Itt_a_BMW_iX3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7c630-e17d-4e69-82be-bc9660d1ad8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576519a7-6620-4886-9f18-bb7a378dfc9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_Itt_a_BMW_iX3","timestamp":"2020. július. 14. 13:30","title":"286 lóerővel és 460 km-es hatótávval érkezett meg az elektromos BMW iX3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.","shortLead":"Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.","id":"20200715_koronavirus_beutazasi_korlatozas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c553d3-0b7c-4fd6-bd2f-471624d6a3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_koronavirus_beutazasi_korlatozas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 15. 05:16","title":"Életbe léptek a vírus miatti beutazási korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és Kelet-Ukrajnában történtek miatt.","shortLead":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és...","id":"20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf31b5-451f-40bc-9aef-e1b66699a67b","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","timestamp":"2020. július. 15. 20:30","title":"Lelőtt maláj gép: Hollandia keresetet nyújtott be Oroszország ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosított a rendeleten a kormány.","shortLead":"Módosított a rendeleten a kormány.","id":"20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e695bc-ad76-4b2e-a3f8-70525528cd0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","timestamp":"2020. július. 16. 08:52","title":"Utazási korlátozások: országokon belül is megkülönböztethetnek területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]