Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747e480e-a9f0-425c-bd49-4703ec2ff397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tiltakozásból lett vegán Lewis Hamilton, Rosco nevű kutyáját viszont főleg egészségi okból fogta diétára.","shortLead":"Tiltakozásból lett vegán Lewis Hamilton, Rosco nevű kutyáját viszont főleg egészségi okból fogta diétára.","id":"20200719_hamilton_kutyaja_vegan_es_egeszseges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747e480e-a9f0-425c-bd49-4703ec2ff397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97554901-63be-497e-83bb-ad949ed2be06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_hamilton_kutyaja_vegan_es_egeszseges","timestamp":"2020. július. 19. 18:10","title":"Hamilton vegánt faragott kutyájából, és állítja: azóta egészségesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális társadalombiztosításra és egészségügyi ellátásra van szükség, és talán globális alapjövedelemre az ENSZ-főtitkár szerint.","shortLead":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális...","id":"20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd16e541-7e1e-438c-8ede-a73e2118be5e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","timestamp":"2020. július. 19. 08:16","title":"ENSZ-főtitkár: A karbonkibocsátást kellene megadóztatni, nem az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f54abe-17fd-40d6-ba9a-1326805301f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 18. 09:12","title":"A járvány miatt minden fesztivál elmarad Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","shortLead":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","id":"20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c65ffc2-5569-4aff-bc45-5216d44b1371","keywords":null,"link":"/sport/20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","timestamp":"2020. július. 19. 13:05","title":"A német focidrukkerek is megkapják, amit a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","shortLead":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","id":"202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f5c6a-5b84-4d1b-9045-19e3fef7e810","keywords":null,"link":"/360/202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","timestamp":"2020. július. 19. 08:30","title":"Járvány közben bukkant fel új befektető Gerendai luxuséttermeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Ismételten szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Iránban, ahol 25 millióan fertőződhetett meg a koronavírussal, és további 35 millióan vannak kitéve ennek a kockázatnak.","shortLead":" Ismételten szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Iránban, ahol 25 millióan fertőződhetett meg...","id":"20200718_25_millioan_fertozodhettek_meg_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561c2f1f-56cd-420f-9cbc-44c466bd5370","keywords":null,"link":"/vilag/20200718_25_millioan_fertozodhettek_meg_Iranban","timestamp":"2020. július. 18. 15:30","title":"25 millióan fertőződhettek meg Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33c7a5d-02ff-4df1-886a-8ad7707ed39c","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Kalandos körülmények között született és elveszett opera került elő 270 év után Bécsben élőben és lemezen. A régi zene legkiválóbb mai előadói támasztották fel korunk egyik leghivatottabb Vivaldi-interpretátorának vezetésével.","shortLead":"Kalandos körülmények között született és elveszett opera került elő 270 év után Bécsben élőben és lemezen. A régi zene...","id":"202029__vivaldi_pastetoma__posztumusz_opera__vitez_europa__fercremekmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33c7a5d-02ff-4df1-886a-8ad7707ed39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf5c01e-0fe3-4624-bf65-78e9aa8e218e","keywords":null,"link":"/360/202029__vivaldi_pastetoma__posztumusz_opera__vitez_europa__fercremekmu","timestamp":"2020. július. 18. 16:00","title":"Feltámadt Vivaldi remekműve, amelynek a felét máshonnan \"lopkodta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szenioritás alapú juttatást nem fogadják el.","shortLead":"A szenioritás alapú juttatást nem fogadják el.","id":"20200718_Altalanos_15_szazalekos_berfejlesztesert_tuntettek_a_postasok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c90ba8-4b96-40f9-8f4e-2a8c35c135d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200718_Altalanos_15_szazalekos_berfejlesztesert_tuntettek_a_postasok_Budapesten","timestamp":"2020. július. 18. 14:40","title":"Általános, 15 százalékos bérfejlesztésért tüntettek a postások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]