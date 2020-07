Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b8b2f9-6416-4bfd-a7a3-f0c0ae9f2997","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200722_Marabu_Feknyuz_FocistaZenesz_603","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b8b2f9-6416-4bfd-a7a3-f0c0ae9f2997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df998dee-d900-498c-9e8b-2fd269d172fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Marabu_Feknyuz_FocistaZenesz_603","timestamp":"2020. július. 22. 17:20","title":"Marabu Féknyúz: Focista-Zenész 60:3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen tizenhat olimpiai sportágat érint az intézkedés.","shortLead":"Összesen tizenhat olimpiai sportágat érint az intézkedés.","id":"20200723_57_milliardot_vont_el_a_kormany_az_elsporttol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c574445e-60aa-4c8e-ace0-a8119f5f6a81","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_57_milliardot_vont_el_a_kormany_az_elsporttol","timestamp":"2020. július. 23. 09:33","title":"5,7 milliárdot vont el a kormány az élsporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban soha nem volt ennyire magas az aktív esetek száma. ","shortLead":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban...","id":"20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3e51e4-9c55-40e1-99f2-3439c7f78cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. július. 21. 15:23","title":"Romániában és Csehországban is rekordokat dönt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Váratlan körülmények (koronajárvány?) miatt visszavonta a mentőszolgálat járműmegrendelésén adott ajánlatát a BM Heros állami cég, amely évek óta a gyártja a mentők járműveit. Ezért (is) kapott 1,4 milliárdért új üzemcsarnokot. Más ajánlat nem volt, a mentők újra kiírják a beszerzést.","shortLead":"Váratlan körülmények (koronajárvány?) miatt visszavonta a mentőszolgálat járműmegrendelésén adott ajánlatát a BM Heros...","id":"20200722_A_mentogyartasra_14_milliardert_felizmositott_ceg_visszalepett_a_mentok_megrendelesebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557c3031-692b-48c4-b66e-a591d89b09ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200722_A_mentogyartasra_14_milliardert_felizmositott_ceg_visszalepett_a_mentok_megrendelesebol","timestamp":"2020. július. 22. 05:54","title":"A mentőgyártásra 1,4 milliárdért felizmosított állami cégnek váratlanul kockázatos lett a mentőgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy autómentő állt Kimle mellett az M1-es autópályán, amikor belerohant egy személyautó.","shortLead":"Egy autómentő állt Kimle mellett az M1-es autópályán, amikor belerohant egy személyautó.","id":"20200721_m1_baleset_automento","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4edd2f0-f861-4284-8bf5-cb7dd678ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_m1_baleset_automento","timestamp":"2020. július. 21. 19:25","title":"Autómentőbe rohant egy autó az M1-esen, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingatlanpiaci szakértők szerint sok egyetemista kivár és addig nem köt lakásbérleti szerződést, amíg ki nem derül, hogyan folytatódik az oktatás a felsőoktatási intézményekben szeptembertől. Az árak – nem csak a járvány miatt – csökkentek, és a nagy kínálat miatt még tovább csökkenhetnek. Eközben kollégiumi férőhelyből nemhogy több, kevesebb lett.","shortLead":"Ingatlanpiaci szakértők szerint sok egyetemista kivár és addig nem köt lakásbérleti szerződést, amíg ki nem derül...","id":"20200723_Mar_most_is_olcsobb_az_alberlet_de_mire_kezdodik_az_egyetem_meg_olcsobb_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38561d84-1e40-42b1-bebc-eafa6ea69b8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200723_Mar_most_is_olcsobb_az_alberlet_de_mire_kezdodik_az_egyetem_meg_olcsobb_lehet","timestamp":"2020. július. 23. 06:30","title":"Már most is olcsóbb az albérlet, de mire kezdődik az egyetem, még olcsóbb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69059ff0-bea6-4c51-b7be-f2cbe4d08af7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindössze 10-20 százalékos a vetítőtermek kihasználtsága.","shortLead":"Mindössze 10-20 százalékos a vetítőtermek kihasználtsága.","id":"20200721_mozi_cinema_city_mozik_mozizas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69059ff0-bea6-4c51-b7be-f2cbe4d08af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf12a69-d89b-476b-a668-ccc7231a7bc5","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_mozi_cinema_city_mozik_mozizas","timestamp":"2020. július. 21. 21:35","title":"Félünk még moziba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hónapja már arról lehetett hallani, hogy késni fog mind a Windows 10X, mind a rendszert futtató, különleges, kétkijelzős Surface Neo. Azóta kiderült, tovább csúsznak az akkor felvázolt határidők.","shortLead":"Pár hónapja már arról lehetett hallani, hogy késni fog mind a Windows 10X, mind a rendszert futtató, különleges...","id":"20200721_windows_10x_2021_surface_neo_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7959379-6cc1-43b6-a2cc-099a1fc23850","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_windows_10x_2021_surface_neo_2022","timestamp":"2020. július. 21. 12:03","title":"Csúszik az új Windows 10X, no meg a hozzá tartozó gép is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]