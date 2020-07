Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De azért vannak pozitívumok is – mondta a finn pilóta a verseny után.","shortLead":"De azért vannak pozitívumok is – mondta a finn pilóta a verseny után.","id":"20200722_kimi_raikkonen_f1_forma1_mogyorod_magyar_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef0d5d-fc51-4459-bf69-a9018007a80a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_kimi_raikkonen_f1_forma1_mogyorod_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 22. 11:25","title":"Räikkönen: Katasztrófa volt a Magyar Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza a pénzüket az elmaradt repülőútjaik miatt. ","shortLead":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza...","id":"20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca41923-6076-4f20-b8ad-11652e30c9c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","timestamp":"2020. július. 23. 13:43","title":"Kiderült, mely légitársaságok trükköznek leginkább a jegyár visszafizetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be61df5a-b9b5-4531-9615-afb3cd6bbfaa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből egy friss tészta és padlizsán felhasználásával készült tésztaétel, a Scialatielli padlizsánraguval receptjét mutatjuk be.","shortLead":"A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből...","id":"20200722_A_legfinomabb_olasz_tesztareceptek_Gennarotol_Scialatielli_padlizsanraguval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be61df5a-b9b5-4531-9615-afb3cd6bbfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c24f8b-49fe-4969-abca-f07a46a7e01b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200722_A_legfinomabb_olasz_tesztareceptek_Gennarotol_Scialatielli_padlizsanraguval","timestamp":"2020. július. 22. 13:01","title":"A legfinomabb olasz tésztareceptek Gennarótól: Scialatielli padlizsánraguval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és a zivatarok. A szombat este lehet a barátunk.","shortLead":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és...","id":"20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a979c2e1-4266-4054-b184-2dd9dad58316","keywords":null,"link":"/elet/20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 23. 18:01","title":"Jön a hétvége, tehát esni fog az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b197735c-e943-45b8-8850-f3bc0dde4764","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Flying Mustangként is ismert autó történelmi darab, és jelenleg 1,1 milliárd forintot ér.","shortLead":"A Flying Mustangként is ismert autó történelmi darab, és jelenleg 1,1 milliárd forintot ér.","id":"20200723_Ime_a_vilag_legdragabb_Ford_Mustangja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b197735c-e943-45b8-8850-f3bc0dde4764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36268420-bb1e-466e-9da1-3588bee25a2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Ime_a_vilag_legdragabb_Ford_Mustangja","timestamp":"2020. július. 23. 16:56","title":"Íme a világ legdrágább Ford Mustangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdf4dbf-f01d-45a1-b764-64d34365d0f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombathy Pál az ATV műsorában azt állította, hogy eddig nem látott rá napi szinten a cég belső folyamataira.","shortLead":"Szombathy Pál az ATV műsorában azt állította, hogy eddig nem látott rá napi szinten a cég belső folyamataira.","id":"20200723_szombathy_pal_index_vezerigazgato_dull_szabolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcdf4dbf-f01d-45a1-b764-64d34365d0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45d085-f009-4807-b2b1-5f967766b33a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_szombathy_pal_index_vezerigazgato_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 23. 06:03","title":"Index-vezérigazgató: “Szerencsétlen, béna és széttartó” volt a kommunikáció Bodolai és Dull között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogállamisági kérdésben szavazhat ma az Európai Parlament, jönnek a felvételi ponthatárok, terjed a vírus a szomszédban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Jogállamisági kérdésben szavazhat ma az Európai Parlament, jönnek a felvételi ponthatárok, terjed a vírus...","id":"20200723_Radar360_Ujabb_fejlemenyek_az_Indexnel_tovabb_szoritanak_az_onkormanyzatokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca8b09-b35c-436b-854a-2729be096143","keywords":null,"link":"/360/20200723_Radar360_Ujabb_fejlemenyek_az_Indexnel_tovabb_szoritanak_az_onkormanyzatokon","timestamp":"2020. július. 23. 08:00","title":"Radar360: Újabb fejlemények az Indexnél, tovább szorítanak az önkormányzatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntek délutántól heves zivatarokra kell számítani, viharos széllökésekkel és akár jégesővel.\r

","shortLead":"Péntek délutántól heves zivatarokra kell számítani, viharos széllökésekkel és akár jégesővel.\r

","id":"20200724_Idojaras_meteorologiai_szolgalat_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1c288d-a00f-4d7d-a3db-91c5d0f3caec","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Idojaras_meteorologiai_szolgalat_zivatar","timestamp":"2020. július. 24. 06:49","title":"Szinte az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]