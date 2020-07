Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","shortLead":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","id":"20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebec2c-69ca-47d7-8a07-a3e156ec3517","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","timestamp":"2020. július. 23. 12:14","title":"Kengurut rajzolt az égre az ausztrál légitársaság búcsúzó 747-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b94881-045d-4b59-9386-ce1a4fe37955","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sajtószabadság nélkül nincs szabad választás sem – mondta Vera Jourová.","shortLead":"Sajtószabadság nélkül nincs szabad választás sem – mondta Vera Jourová.","id":"20200724_A_Bizottsag_alelnoke_ismet_megszolalt_Indexugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b94881-045d-4b59-9386-ce1a4fe37955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11463f9b-69f2-40aa-ab30-685f43dc14fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_A_Bizottsag_alelnoke_ismet_megszolalt_Indexugyben","timestamp":"2020. július. 24. 10:46","title":"Az Európai Bizottság alelnöke ismét megszólalt Index-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a tisztán elektromos hajtásláncú Enyaq, melynek RS kivitele a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Skoda lesz.","shortLead":"Érkezőben a tisztán elektromos hajtásláncú Enyaq, melynek RS kivitele a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Skoda...","id":"20200723_szeptember_1en_debutal_a_hatsokerekhajtasu_uj_skoda_enyaq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d9bbdc-9a33-4b8d-8c81-dc64904a1228","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_szeptember_1en_debutal_a_hatsokerekhajtasu_uj_skoda_enyaq","timestamp":"2020. július. 23. 07:59","title":"Szeptember 1-jén debütál a hátsókerék-hajtású új Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és a zivatarok. A szombat este lehet a barátunk.","shortLead":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és...","id":"20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a979c2e1-4266-4054-b184-2dd9dad58316","keywords":null,"link":"/elet/20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 23. 18:01","title":"Jön a hétvége, tehát esni fog az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egy évtizede hivatalba lépett, azóta kétszer újraválasztott Orbán-kormány a hatékony állam megteremtése jegyében levetette magáról a jogállami béklyókat, és saját ízlésére formálta Magyarországot. Sok fontos, s pár kevésbé jelentős, de nagyon is jellemző mutató felhasználásával készítettünk infografikát, hogy lássuk, mik a tények a sikerpropaganda mögött.","shortLead":"Az egy évtizede hivatalba lépett, azóta kétszer újraválasztott Orbán-kormány a hatékony állam megteremtése jegyében...","id":"20200722_Orban_evtizede_szamokban__allamadossagfortely_valasztasi_cselek_bevandorlok_es_mas_trukkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534fafcd-4755-407e-a9ec-bff7c989a411","keywords":null,"link":"/360/20200722_Orban_evtizede_szamokban__allamadossagfortely_valasztasi_cselek_bevandorlok_es_mas_trukkok","timestamp":"2020. július. 22. 19:00","title":"Orbán évtizede számokban - államadósság-fortély, médiacselek, bevándorlók és más trükkök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b290b4b0-57c7-48b7-b1c2-cb3cdebe1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sok magyar településen a szegények télen kénytelenek bármit és mindent eltüzelni, ezért nagyon magas a légszennyezettség.","shortLead":"Sok magyar településen a szegények télen kénytelenek bármit és mindent eltüzelni, ezért nagyon magas...","id":"20200722_A_jarvany_is_sulyosabb_lehet_a_szegeny_magyar_telepuleseken_ahol_rendes_tuzelore_sem_futja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b290b4b0-57c7-48b7-b1c2-cb3cdebe1bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03140d68-b07b-4cdb-8af5-832b0af87394","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_A_jarvany_is_sulyosabb_lehet_a_szegeny_magyar_telepuleseken_ahol_rendes_tuzelore_sem_futja","timestamp":"2020. július. 22. 17:10","title":"A járvány is súlyosabb lehet a szegény magyar településeken, ahol rendes tüzelőre sem futja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","shortLead":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","id":"20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c398738-d41c-48a2-b6e9-168c5aa6c6f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","timestamp":"2020. július. 23. 08:51","title":"Ilyen traffipaxfotó sem készül gyakran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elékezett július közepe a felvételiző diákok szeme a ponthatárokra szegeződik. A szülők pedig idén is választás elé kerülnek: vásároljanak, vagy béreljenek lakást gyermeküknek az egyetemi évekre? A Bankmonitor.hu szakértői utánajártak, hogy mikor melyik megoldás lehet pénzügyileg a jó döntés.","shortLead":"Elékezett július közepe a felvételiző diákok szeme a ponthatárokra szegeződik. A szülők pedig idén is választás elé...","id":"20200724_ponthatar_alberlet_lakasvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4275d468-4ca3-4a8e-a416-5fea32d8b3b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200724_ponthatar_alberlet_lakasvasarlas","timestamp":"2020. július. 24. 05:55","title":"Ponthatárok után: kiszámolták, hogy lakás vásárolni vagy bérelni éri meg jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]