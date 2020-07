Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid érzelmes posztban idézi fel, mi mindent köszönhet Magyarország vezető hírportáljának. 2020. július. 26. 21:30 Vitézy Dávid: Másképp alakult volna minden, ha nincs Index. Remélem, lesz másik A Lockheed Martin első embere szerint az 5G-t nem csak a kereskedelmi szektor képes kihasználni, a hadsereg is profitálhat belőle. 2020. július. 26. 08:03 Az 5G keményebb arca: jönnek az önvezető tankok, harckocsik Meghibásodott egy biztosítóberendezés. 2020. július. 27. 08:11 Akár 100 percet is késhetnek a vonatok a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon A tervek szerint évente mintegy 1800 ember kaphatja meg azt a vízumot Észtországban, amivel egy éven át dolgozhat az ország területéről. 2020. július. 27. 10:03 Digitálisnomád-vízumot ad ki Észtország, sokaknak jól jöhet Egy napközis táborban részt vevő gyerek hozzátartozója volt koronavírus-fertőzött. 2020. július. 27. 16:35 Két hétre bezárja budapesti zsinagógáit a Mazsihisz Többségében turistákat kell kiköltöztetni Danang városából. 2020. július. 27. 10:51 Három újabb fertőzött miatt evakuálnak egy 80 ezres vietnámi nagyvárost Volt honnan visszakapaszkodniuk. 2020. július. 27. 10:53 A karantén boldogabbá tette a briteket A régi piros sportkocsi eladási árából akár két vadonatúj M8 kupét is lehetne vásárolni. 2020. július. 27. 06:41 75 millió forintot adtak ezért a 32 éves M3-as BMW-ért