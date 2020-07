Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eb36692-c4fe-481f-9c83-a9a3842b4756","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki még szeretne egy új 400 lóerős dízel BMW-t, annak gyorsan meg kell lépnie a vásárlást. ","shortLead":"Aki még szeretne egy új 400 lóerős dízel BMW-t, annak gyorsan meg kell lépnie a vásárlást. ","id":"20200731_a_bmw_bucsut_int_a_vilag_egyetlen_4_turbos_dizelmotorjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb36692-c4fe-481f-9c83-a9a3842b4756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097b2473-7a58-4ee5-bba8-068f2bf1afba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_a_bmw_bucsut_int_a_vilag_egyetlen_4_turbos_dizelmotorjanak","timestamp":"2020. július. 31. 10:55","title":"A BMW búcsút int a világ egyetlen 4 turbós dízelmotorjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre.","shortLead":"A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre.","id":"20200731_Hoseg_elso_es_masodfoku_figyelmezteteseket_adtak_ki_pentekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01be3990-ae8f-490c-aabc-e63b2a8c0e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Hoseg_elso_es_masodfoku_figyelmezteteseket_adtak_ki_pentekre","timestamp":"2020. július. 31. 10:40","title":"Hőség: első- és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni diákokkal szemben. A HVG beszélt az egyik érintett ügyvédjével, aki szerint ez legalább annyira abszurd, mint amennyire a büntetőeljárás megindítása volt. ","shortLead":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni...","id":"20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26acef52-0370-4d0a-8722-e91edcaf328e","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","timestamp":"2020. július. 29. 15:14","title":"Visszakozott a kormány a kiutasított iráni diákok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meredek visszaesést követően némileg erőre kapott a gazdaság és a foglalkoztatottság, de így is van elmaradás.","shortLead":"A meredek visszaesést követően némileg erőre kapott a gazdaság és a foglalkoztatottság, de így is van elmaradás.","id":"20200729_fed_iranyado_dollarkamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a684b97-5a99-4b1a-8020-0908d6232f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_fed_iranyado_dollarkamat","timestamp":"2020. július. 29. 22:01","title":"Nem változtatott az irányadó dollárkamaton a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","shortLead":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","id":"20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae8e37b-4222-44e9-8b2c-63299e4b5921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","timestamp":"2020. július. 30. 08:03","title":"Bevezet egy új jelölést a Gmail, jó lesz mindig megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészen máshogy kezelné a kormány a koronavírus második hullámát, csakhogy ahhoz, hogy a gócpontokban hatékonyan felléphessenek a terjedése ellen, sokkal többet kell tesztelni. Még az az ötlet is felmerült, hogy tanévkezdés előtt az összes tanárt szűrjék le. Az egészségügyben viszont – az orvosi kamara szakembere szerint – nem lehet lazítani, ott ugyanolyan szigorra van szükség, mint tavasszal. ","shortLead":"Egészen máshogy kezelné a kormány a koronavírus második hullámát, csakhogy ahhoz, hogy a gócpontokban hatékonyan...","id":"20200731_koronavirus_osz_masodik_hullam_kormany_lezaras_korhaz_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac31d520-d21d-4533-8c14-5c216be691b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_osz_masodik_hullam_kormany_lezaras_korhaz_iskola","timestamp":"2020. július. 31. 06:30","title":"A sikeres védekezés ellenére ősszel egy csomó mindent másképp kéne csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"94 milliárd forint kárt okoztak tavaly a gépjárművezetők a kötelező biztosítások terhére, ami történelmi csúcs.","shortLead":"94 milliárd forint kárt okoztak tavaly a gépjárművezetők a kötelező biztosítások terhére, ami történelmi csúcs.","id":"20200729_Mar_kozel_600_ezer_forint_egyegy_atlagos_karambol_karerteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a72c96-55d3-4d47-9dca-d231b2ac86b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Mar_kozel_600_ezer_forint_egyegy_atlagos_karambol_karerteke","timestamp":"2020. július. 29. 19:33","title":"Már közel 600 ezer forint egy átlagos karambol kárértéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy bizonytalan teszt után másodjára egyértelműen pozitív lett a mexikói Forma-1-es versenyző koronavírustesztje.","shortLead":"Egy bizonytalan teszt után másodjára egyértelműen pozitív lett a mexikói Forma-1-es versenyző koronavírustesztje.","id":"20200730_Koronavirusos_Sergio_Perez_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96bb240-ec01-4130-bdb3-b68d6741e46d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Koronavirusos_Sergio_Perez_f1","timestamp":"2020. július. 30. 21:25","title":"Koronavírusos Sergio Pérez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]