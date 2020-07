Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késelés is történt az egyik benzinkúton, a sérülteket kórházba szállították.","shortLead":"Késelés is történt az egyik benzinkúton, a sérülteket kórházba szállították.","id":"20200731_Lovoldozes_volt_Erden_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3174f4d0-b5f3-4e62-922f-a646c54878eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Lovoldozes_volt_Erden_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. július. 31. 00:49","title":"Lövöldözés volt Érden, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután a koronavírus-járvány szinte teljes egészében megbénította a gazdaságot.","shortLead":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután...","id":"20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d8cdc6-3564-465b-a11c-37c71e2e5066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 30. 14:36","title":"A sok halálesetet megúszta Németország, de a gazdaságot kivégezte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01171f9-37bd-48cd-a866-699901c91a5f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatvanezernél is több ember adatait nézték át kutatók, hogy egy átfogó kutatással végre igazolják, milyen hatással van a szív- és érrendszerre a meditáció.","shortLead":"Hatvanezernél is több ember adatait nézték át kutatók, hogy egy átfogó kutatással végre igazolják, milyen hatással van...","id":"202030_meditacio_es_egeszseg_megszivlelendo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d01171f9-37bd-48cd-a866-699901c91a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de60eb3-e40a-4381-98a6-01d4753f1212","keywords":null,"link":"/360/202030_meditacio_es_egeszseg_megszivlelendo","timestamp":"2020. július. 29. 10:00","title":"Megszívlelendő, amire rájöttek 61 ezer ember adataiból: meditáljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9dc7f8e-568a-45a7-b6e2-ff0aad1ecca2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok átkutatták a helyet, több betondarabot szállítottak el, és találtak egy kisvödröt is.","shortLead":"A hatóságok átkutatták a helyet, több betondarabot szállítottak el, és találtak egy kisvödröt is.","id":"20200730_2007_ota_erintetlen_volt_a_titkos_pince_amelyet_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja_hasznalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9dc7f8e-568a-45a7-b6e2-ff0aad1ecca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6007cd2-c5a9-42ee-9779-f4efd56a4735","keywords":null,"link":"/elet/20200730_2007_ota_erintetlen_volt_a_titkos_pince_amelyet_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja_hasznalt","timestamp":"2020. július. 30. 11:03","title":"2007 óta érintetlen volt a titkos pince, amelyet a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b098bd-b470-4280-8d0f-8bfbc243aeed","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"A Pénzmosás megfékezésével megbízott igazgatóság kérte ki Szerbiában oknyomozó újságok, civil szervezetek adatait és tranzakcióit bankoktól – számolt be szerda reggel a Szabad Magyar Szó. Az állami szerv a hírek szerint pénzmosás és terrorizmus gyanújával vizsgálja a pénzügyeiket.","shortLead":"A Pénzmosás megfékezésével megbízott igazgatóság kérte ki Szerbiában oknyomozó újságok, civil szervezetek adatait és...","id":"20200729_Allami_szerv_lista_Szerbia_ujsagiro_civil_szervezet_amnesty","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b098bd-b470-4280-8d0f-8bfbc243aeed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967834c1-5478-4fea-b7ea-cb45f6961d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_Allami_szerv_lista_Szerbia_ujsagiro_civil_szervezet_amnesty","timestamp":"2020. július. 29. 18:31","title":"Állami szerv listázza Szerbiában a független újságokat, civil szervezeteket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd az uniós országokba a gyógyszerből.","shortLead":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd...","id":"20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95fac67-0dbe-49d3-9b9e-fab092f2183e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","timestamp":"2020. július. 29. 15:33","title":"Aláírták az EU-s remdesivir-szerződést: 30 ezer koronavírus elleni gyógyszert veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni másokra.","shortLead":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni...","id":"20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936648ed-8c18-4fd7-868d-a5ea4c85e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","timestamp":"2020. július. 30. 17:25","title":"A lengyel igazságügyi miniszter szerint sérti Lengyelországot, ha nem szabad elítélni a melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Azt gondolnánk, a közgazdaságtan egyik értelme azt kutatni, miként lehet az emberek életét jobbá tenni, ám ezt a kérdést a szakemberek csak az utóbbi pár évtizedben tették fel. ","shortLead":"Azt gondolnánk, a közgazdaságtan egyik értelme azt kutatni, miként lehet az emberek életét jobbá tenni, ám ezt...","id":"20200729_jolet_szamitas_kozgazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a5d4b7-7f41-404d-a0f0-2d7f6a35d832","keywords":null,"link":"/360/20200729_jolet_szamitas_kozgazdasag","timestamp":"2020. július. 29. 07:00","title":"Nem könnyű kimatekozni, hogy jól élünk-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]