[{"available":true,"c_guid":"9bbe8c18-79ac-431b-8e27-cc3e328c10b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője a Válasz Online-nak nyilatkozva arról beszélt, szerinte fontos kérdés, hogy Bodolai László 2018-ban miért adta el az Indamediának azt a céget, amely a független működés záloga volt. Dudás Gergely szerint egy normális országban tömeges felmondáshoz vezet, ha a tartalmat alapvetően érintő átalakítási tervekkel szemben fellépő szerkesztőség vezetőjét kirúgják.","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője a Válasz Online-nak nyilatkozva arról beszélt, szerinte fontos kérdés, hogy Bodolai László...","id":"20200730_Dudas_Gergely_volt_Indexfoszerkeszto_Legyen_tiszta_nem_a_szerkesztoseg_robbantotta_ki_ezt_a_helyzetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8c18-79ac-431b-8e27-cc3e328c10b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5bc6ef-4bda-4961-a315-eb68c4253705","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Dudas_Gergely_volt_Indexfoszerkeszto_Legyen_tiszta_nem_a_szerkesztoseg_robbantotta_ki_ezt_a_helyzetet","timestamp":"2020. július. 30. 15:25","title":"Dudás Gergely volt Index-főszerkesztő: Legyen tiszta, nem a szerkesztőség robbantotta ki ezt a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Buddy áprilistól kezdett nagyon rosszul lenni, de nem biztos, hogy a koronavírus végzett vele.","shortLead":"Buddy áprilistól kezdett nagyon rosszul lenni, de nem biztos, hogy a koronavírus végzett vele.","id":"20200731_koronavirus_kutya_nemetjuhasz_buddy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cdfe8cf-8cce-46d0-b169-c68113f96734","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_koronavirus_kutya_nemetjuhasz_buddy","timestamp":"2020. július. 31. 12:12","title":"Elpusztult az első koronavírussal fertőzött kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantino elmondása szerint csak \"a FIFA érdekét képviselve tisztázott bizonyos kérdéseket\" Michael Lauber svájci államügyésszel.","shortLead":"Gianni Infantino elmondása szerint csak \"a FIFA érdekét képviselve tisztázott bizonyos kérdéseket\" Michael Lauber...","id":"20200730_Joseph_Blatter_FIFA_elnok_Gianni_Infantino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6025e1-64f7-499f-851d-b6cab204989d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Joseph_Blatter_FIFA_elnok_Gianni_Infantino","timestamp":"2020. július. 30. 20:51","title":"Joseph Blatter szerint fel kell függeszteni a FIFA elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap viszont jellemzően száraz idő várható.","shortLead":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap...","id":"20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f3a680-e301-47fc-84f6-968a5c69e0df","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","timestamp":"2020. július. 30. 15:42","title":"Szikrázó napsütéssel köszön be augusztus első hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Jonson szerint most nem szabad levenni a fékről a lábukat.","shortLead":"Boris Jonson szerint most nem szabad levenni a fékről a lábukat.","id":"20200731_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9d0466-6b31-44ec-9b3c-de59fc1f52fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_korlatozas","timestamp":"2020. július. 31. 21:20","title":"Mégsem enyhítenek, sőt szigorítanak a korlátozásokon a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök az elmúlt hetekben nem szólalt meg a TikTokkal kapcsolatban, most viszont kiderült, mi a hivatalos álláspontja a tiltásról.","shortLead":"Az amerikai elnök az elmúlt hetekben nem szólalt meg a TikTokkal kapcsolatban, most viszont kiderült, mi a hivatalos...","id":"20200731_donald_trump_tiktok_betiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b19db12-97b3-4b95-9454-fdb2f00ea54a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_donald_trump_tiktok_betiltasa","timestamp":"2020. július. 31. 15:03","title":"Donald Trump beleállhat a TikTok betiltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","shortLead":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","id":"20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc791d-b5ea-42d5-a6b3-42d508d3cb65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","timestamp":"2020. július. 31. 15:27","title":"Aggasztóan sok védett békát és madarat vadásznak le a fokvárosi macskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]