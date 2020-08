Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérőjét, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj...","id":"20200801_Nincs_meglepetes_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Brit_Nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28a0fc8-cfcf-4f4b-abc6-d8207cf5d81b","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Nincs_meglepetes_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Brit_Nagydijon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:07","title":"Nincs meglepetés: Hamilton indulhat az élről a Brit Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy ember meghalt.","shortLead":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy...","id":"20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497715bf-f645-420e-b497-d31d0ba4e2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:15","title":"Tizenegy embert ölt meg a felborult daru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás, Zsámbéki Gábor mellett Gáspár Máté is otthagyja az intézményt.\r

\r

","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás...","id":"20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810a2858-fc13-46ac-9008-0f72d29b54a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:53","title":"Erőszakos térfoglalásról beszélnek, újabb oktató mondott le, miután kiderült, hogy Vidnyánszky veszi át a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706c8535-be87-4d43-a546-d2ebbbf95f09","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A céges legendárium szerint az 1968-as mexikói olimpiára készített futócipő eredetileg más nevet kapott volna, de az Adidas keresztülhúzta az amerikai sportszercég számításait.","shortLead":"A céges legendárium szerint az 1968-as mexikói olimpiára készített futócipő eredetileg más nevet kapott volna, de...","id":"20200802_Igy_kapta_a_nevet_a_Nike_egyik_legendas_cipoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=706c8535-be87-4d43-a546-d2ebbbf95f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d91d8-6fcd-43e9-a29e-1bd65d5def37","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200802_Igy_kapta_a_nevet_a_Nike_egyik_legendas_cipoje","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:15","title":"Így kapta a nevét a Nike egyik legendás cipője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Sorozatban ötödször a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb sportcsapata a Forbes magazin hagyományos összeállítása szerint.","shortLead":"Sorozatban ötödször a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb...","id":"20200801_Eselye_sincs_a_Real_Madridnak_a_vilag_legerkesebb_klubja_versenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055198d-17d1-4d73-a011-bc212afa1775","keywords":null,"link":"/kkv/20200801_Eselye_sincs_a_Real_Madridnak_a_vilag_legerkesebb_klubja_versenyben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:23","title":"Esélye sincs a Real Madridnak a világ legértékesebb klubja versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ada088e-ce23-4514-89f7-f20e3f53bf19","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemzeti kultúra \"svájci bicskája\", Demeter Szilárd, ezúttal a könnyűzenéért felelős miniszteri biztosi szerepkörében beszélgetett M. Kiss Csabával. Az állam ad most 5 később minden bizonnyal legalább 25 milliárd forintot a popzene megújítására, de tulajdonképpen mikortól és mire is fogják ezt felhasználni? A legfőbb kérdés azonban: zsebre teszi-e a kultúra ezen területét is a Fidesz?","shortLead":"A nemzeti kultúra \"svájci bicskája\", Demeter Szilárd, ezúttal a könnyűzenéért felelős miniszteri biztosi szerepkörében...","id":"20200801_Demeter_Szilard_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ada088e-ce23-4514-89f7-f20e3f53bf19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a0f5af-fcaa-4986-87d1-93b14909ff43","keywords":null,"link":"/360/20200801_Demeter_Szilard_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:00","title":"\"Csak tehetségtelenek és hasznos idióták csinálják ezt a színpadról\" – Demeter Szilárd a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4948f4ea-93e0-42af-9909-08d06e0a846c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megindult a forgalom az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán a kőröshegyi völgyhídon szombat délután, ahol útlezárás volt egy kigyulladt kamion miatt - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.\r

","shortLead":"Megindult a forgalom az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán a kőröshegyi völgyhídon szombat délután, ahol...","id":"20200801_Megindult_a_forgalom_a_koroshegyi_volgyhidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4948f4ea-93e0-42af-9909-08d06e0a846c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e96c6d9-ab5b-4fc7-bef1-edd6a9a66a6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_Megindult_a_forgalom_a_koroshegyi_volgyhidon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:50","title":"Megindult a forgalom a kőröshegyi völgyhídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","shortLead":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","id":"20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f693f4d0-bbeb-4a53-8a64-fa34350b7481","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:30","title":"Oroszország állítja, egy karnyújtásnyira vannak a koronavírus elleni védőoltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]