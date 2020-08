Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85b424d5-658e-4eeb-91aa-a98d5a713abd","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Sokan félreértették, mások félremagyarazták, netán szándékosan, saját politikai céljaikra használták föl azt, hogy a bő két hete elhunyt Bogdán László reflektív módon, gyakran igen kritikusan gondolkozott és fogalmazott saját közösségéről. Vélemény.","shortLead":"Sokan félreértették, mások félremagyarazták, netán szándékosan, saját politikai céljaikra használták föl azt, hogy a bő...","id":"20200802_Revesz_Sandor_Bogdan_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b424d5-658e-4eeb-91aa-a98d5a713abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc5f992-d228-4130-933a-d025c23732fb","keywords":null,"link":"/360/20200802_Revesz_Sandor_Bogdan_Laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:00","title":"Révész Sándor: Mit kezdjünk azzal, hogy Bogdán László a cigányokat is bírálta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1598c-f982-4477-b77c-b69b411cafe0","keywords":null,"link":"/360/20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:00","title":"Fűrésztelepről a fizika szakra – Elon Musk életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9bf25-8019-4cd5-bdbf-217c798294c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:03","title":"Ez történt: a tudósok megfejtették a Stonehenge egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","shortLead":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","id":"20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128bdf65-f806-4772-ab05-091ffe792751","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:28","title":"Gyanús kínai magok érkeznek az amerikaiak postaládáiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja az országot, néha védőmaszkot sem vesz fel, kezet ráz a híveivel az őt éltető tömegben, miközben alig egy hete gyógyult ki a koronavírus okozta betegségből, és jelenleg is antibiotikumot szed a tüdejét érintő gombás fertőzést miatt.","shortLead":"Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja...","id":"20200801_Hiaba_esett_at_a_fertozesen_a_brazil_elnok_tovabbra_sem_tudja_komolyan_venni_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4795e7ab-5430-42b8-8031-b0a9dd894b4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Hiaba_esett_at_a_fertozesen_a_brazil_elnok_tovabbra_sem_tudja_komolyan_venni_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:35","title":"Hiába esett át a fertőzésen, a brazil elnök továbbra sem tudja komolyan venni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7125b38-b925-4b30-a9f9-60505f3acb5a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Ciro Immobile 36 góllal zárta a szezont. Lewandowskit és Cristiano Ronaldót előzte meg.\r

","shortLead":"Ciro Immobile 36 góllal zárta a szezont. Lewandowskit és Cristiano Ronaldót előzte meg.\r

","id":"20200802_Aranycipo_olasz_csatar_Europa_gollovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7125b38-b925-4b30-a9f9-60505f3acb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5752435-e974-4975-81b6-aac1efc5f26c","keywords":null,"link":"/sport/20200802_Aranycipo_olasz_csatar_Europa_gollovo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:24","title":"Aranycipő: olasz csatár lett Európa legeredményesebb góllövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad07bf-ae0d-4d06-95e2-38b6cdf1f9c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komka Péter a nógrádi napkeltéről készített látványos fotókat.","shortLead":"Komka Péter a nógrádi napkeltéről készített látványos fotókat.","id":"20200802_nograd_megye_var_napkelte_komka_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ad07bf-ae0d-4d06-95e2-38b6cdf1f9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c421b71c-f48d-4f8c-b8a5-adc74338792b","keywords":null,"link":"/elet/20200802_nograd_megye_var_napkelte_komka_peter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:52","title":"Meseszerűnek tűnik a salgói vár az MTI fotósának képein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"\"Ami pedig a TikTokot illeti, betiltjuk az Egyesült Államokban. Megvan hozzá a felhatalmazásom. Szombaton aláírom (az erről szóló dekrétumot)\" - mondta Donald Trump az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén helyi idő szerint péntek este újságíróknak, útban Floridából hazafelé.","shortLead":"\"Ami pedig a TikTokot illeti, betiltjuk az Egyesült Államokban. Megvan hozzá a felhatalmazásom. Szombaton aláírom (az...","id":"20200801_A_TikTok_csak_akkor_maradhat_az_USAban_ha_egy_amerikai_ceg_felvasarolja_az_ottani_leanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d70367-59bc-4687-8240-501b49b8ab39","keywords":null,"link":"/kkv/20200801_A_TikTok_csak_akkor_maradhat_az_USAban_ha_egy_amerikai_ceg_felvasarolja_az_ottani_leanyt","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:28","title":"A TikTok csak akkor maradhat az USA-ban, ha egy amerikai cég felvásárolja az ottani leányvállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]