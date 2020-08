Amikor néhány hónapja Orbán Viktor miniszterelnök a sátoraljaújhelyi börtönbe látogatott, hogy megnézze a Kínából jött maszkvarrógépet, többször is elhangzott, hogy a masina 2,8 millió arcmaszkot képes előállítani

havonta.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő írásbeli kérdéssel fordult ezért a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához (BvOP), hogy megérdeklődje, hol tart a munka, hány arcmaszk készült már. A parancsnokság válaszában azt írta, hogy

2020. május 25. óta 869 340 arcmaszkot gyártottak le,

ami elég kevésnek tűnik ahhoz a mennyiséghez képest, amiről a kormányfő látogatásakor beszéltek. A BvOP szerint a közel 900 ezer elkészült maszk a július 17-i adatok szerint ennyi.

© Facebook/Orbán Viktor

A parancsnokság Hadházynak küldött válaszában azzal magyarázta a jelenséget, hogy a korábban bemondott kapacitás alatt ők az összkapacitásra gondoltak, nem pedig egy gépére. A válaszból az is kiderül, hogy a legyártott maszkokat a börtön területén tárolják.

Hadházy azt is írta, mivel most már nagyon érdekli, hogyan zajlik a börtönben a maszkkészítés, képviselőként ő is bejelentkezett a sátoraljaújhelyi börtönbe. “Hátha engem is beengednek, nem csak a miniszterelnököt”.