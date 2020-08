Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A brazil kormány egyre több tagja kapja el a koronavírust
Jair Bolsonaro elnök kabinetfőnöke és három minisztere is megfertőződött.

Bámészkodók zavarták meg a Crew Dragon űrhajósainak visszatérését
Bár a hatóságok mindent megtettek, hogy távol tartsák a privát hajókat a Crew Dragon landolási helyétől, ez sokakat nem érdekelt. Koronvírusos lett Koszovó miniszterelnöke
A koszovói kormányfő is megfertőződött koronavírussal. Az országban meredeken emelkedik a betegek száma. Hamilton rajt-cél győzelmet aratott a Brit Nagydíjon
Az utolsó körben még defektet is kapott a brit pilóta, de Verstappen így sem tudta utolérni. A koronavírus ellenére is több Porsche 911 fogyott, mint korábban
A zuffenhauseni céget a legtöbb riválisától eltérően relatíve kis mértékben vetette vissza a világjárvány. Lemondott szigligeti polgármester: Bizonyos vállalkozókkal szemben védtelenek vagyunk
Balassa Balázs szerint egyes folyamatokat településvezetőként sem tudnak megállítani, a közvélemény figyelmét azonban szeretnék ráirányítani a veszélyekre. vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően lesz egy-két jó ajánlat a kényszereladások közt.","shortLead":"Vélhetően lesz egy-két jó ajánlat a kényszereladások közt.","id":"20200803_200_ezer_autotol_kell_gyorsan_megszabadulnia_a_csodbe_ment_Hertznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242103ae-0d37-4920-8c31-923ebb95e4be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_200_ezer_autotol_kell_gyorsan_megszabadulnia_a_csodbe_ment_Hertznek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:37","title":"200 ezer autótól kellene nagyon 200 ezer autótól kellene nagyon gyorsan megszabadulnia a Hertznek
Vélhetően lesz egy-két jó ajánlat a kényszereladások közt.

","shortLead":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

Meghalt egy épülő házról lezuhanó ember Gyömrőn
A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.