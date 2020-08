Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","shortLead":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","id":"20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537413da-d897-469f-8782-9af44abce556","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:54","title":"236-tal ment egy motoros Hajmáskérnél, majd kijelentette \"biztonságosan közlekedett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","shortLead":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","id":"20200804_robbanas_Bejrut_libanon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ea6051-44c7-45cf-91c3-3156d9f2d8d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_robbanas_Bejrut_libanon","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:04","title":"Óriási robbanás történt Bejrútban, több ezer sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a bíróság a 368 millió forintos csalással gyanúsított csengeri nő letartóztatását.","shortLead":"Elrendelte a bíróság a 368 millió forintos csalással gyanúsított csengeri nő letartóztatását.","id":"20200805_letartoztatas_csengeri_orokosno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1eb5a-9027-4d5e-831c-e0e69ca47ade","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_letartoztatas_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:04","title":"Ismét rács mögött van a csengeri \"örökösnő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45927aa3-96cd-439b-a4d8-8afa770787c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egymillió euróval segíti a magyar kormány a bejrúti kettős robbanás után Libanont – jelentette be Hungary Helps Twitter-oldalán Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár.","shortLead":"Egymillió euróval segíti a magyar kormány a bejrúti kettős robbanás után Libanont – jelentette be Hungary Helps...","id":"20200805_libanon_magyar_segely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45927aa3-96cd-439b-a4d8-8afa770787c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667f7746-d373-4346-8d1c-19d9b5df9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_libanon_magyar_segely","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:34","title":"Egymillió eurós segélyt küld Libanonnak Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","shortLead":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","id":"20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b3b723-cc6e-48d5-b8e6-6a33d0248720","keywords":null,"link":"/elet/20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:33","title":"Hatalmas SOS-t rajzoltak a homokba, ez mentette meg három tengerész életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","shortLead":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","id":"20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc8457f-3e93-432b-a8e3-1a9a8dbf58ac","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:54","title":"Nem lehetett koncertezni, segédmunkából élt Kökény Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak ellenére tették, hogy az Európai Bizottság még nem engedélyezte a fizetésemeléseket.","shortLead":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak...","id":"20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63380b-0ee8-451a-b6c7-f5085d12ed2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:40","title":"Brüsszeli engedély nélkül is tárgyalnak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]