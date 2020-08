Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6a67e16-2479-4890-b6b1-c747c2451733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját márkás eszközzé fejlesztette volna a Google a Pure Digital cég videokameráját, különös tekintettel a YouTube akkoriban induló karrierjére.","shortLead":"Saját márkás eszközzé fejlesztette volna a Google a Pure Digital cég videokameráját, különös tekintettel a YouTube...","id":"20200804_google_flip_video_es_pure_digital_felvasarlasi_tervek_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6a67e16-2479-4890-b6b1-c747c2451733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf382549-822d-4334-8a23-4415e79144cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_flip_video_es_pure_digital_felvasarlasi_tervek_youtube","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:03","title":"2011 óta most derült rá fény: ilyen kamerája lett volna a Google-nek, ha nem szól közbe a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c333fd-0e1e-4343-9587-9996f4bdbdf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olyan egyszerű a Garmin hackelős ügye, mint azt a technológiai cég állítja – erről tanúskodik legalábbis egy friss értesülés, amely szerint a cég dollármilliókat adott a kiberbűnözőknek, hogy visszaszerezze az adatkezelés feletti jogát.","shortLead":"Nem olyan egyszerű a Garmin hackelős ügye, mint azt a technológiai cég állítja – erről tanúskodik legalábbis egy friss...","id":"20200804_zsarolovirus_hackertamadas_wastedlocker_garmin_valtsagdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c333fd-0e1e-4343-9587-9996f4bdbdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242f8974-2016-400e-9b1e-918aa48253d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_zsarolovirus_hackertamadas_wastedlocker_garmin_valtsagdij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:33","title":"A zsarolóvírussal megtámadott Garmin dollármilliókat fizethetett, hogy visszakapja az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem tudtak legalább annyi gyümölcshöz jutni, mint tavaly.","shortLead":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem...","id":"20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9489e07b-bb12-4343-b2e6-d8d60a08744a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:33","title":"A magyarok fele kevesebb gyümölcsöt eszik, mert nem tudja megfizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2285c5-e7b8-43cf-8bd1-b9d37fda6c36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 71 éves csepeli nőt próbáltak becsapni az unokázós csalók, de ő volt az okosabb.","shortLead":"Egy 71 éves csepeli nőt próbáltak becsapni az unokázós csalók, de ő volt az okosabb.","id":"20200805_unokazos_csalas_csalok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2285c5-e7b8-43cf-8bd1-b9d37fda6c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6e7907-a073-4c22-9786-d4b347ae14ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_unokazos_csalas_csalok_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:52","title":"Nyugdíjas verte át az unokázós csalókat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576beb67-d798-4fe2-a480-f4224de5c796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fosszília alapján állapította meg egy kutatás, hogy agresszív csontrákja lehetett egy 1989-ben megtalált Centrosaurusnak.



","shortLead":"Fosszília alapján állapította meg egy kutatás, hogy agresszív csontrákja lehetett egy 1989-ben megtalált...","id":"20200804_Mar_a_dinok_is_lehettek_rakosak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576beb67-d798-4fe2-a480-f4224de5c796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd7357b-ee01-4bfd-baf9-3cf73f9f4f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_Mar_a_dinok_is_lehettek_rakosak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:27","title":"Már a dinoszauruszok is lehettek rákosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832c8374-826f-4087-944a-227019cfb063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő márciusra tolják az augusztus 28-ra tervezett eseményt.\r

","shortLead":"Jövő márciusra tolják az augusztus 28-ra tervezett eseményt.\r

","id":"20200804_apostol_koncert_elhalasztas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832c8374-826f-4087-944a-227019cfb063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5e633-bcd3-47f0-9f3e-3ed3efdf0336","keywords":null,"link":"/elet/20200804_apostol_koncert_elhalasztas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:13","title":"Mégis elhalasztják az Apostol arénakoncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","shortLead":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","id":"20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c96ec1-a3c1-4124-9d2d-2ae6a4bfb31d","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Rekordot döntött az OTP, annyit vásárolt saját részvényeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek száma. ","shortLead":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek...","id":"20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d936d-6bd6-49a6-81ed-4b2482f51f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:10","title":"Egyetlen nap alatt 680 koronavírus-fertőzöttet találtak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]