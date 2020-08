Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcc1638-5ca7-44ea-abce-996de9f69695","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik egy kicsit britté alakíttatnák az apró japán terepjárót.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik egy kicsit britté alakíttatnák az apró japán terepjárót.","id":"20200803_mercedes_gosztaly_utan_most_land_rover_defenderre_tettek_a_kis_suzuki_jimnyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc1638-5ca7-44ea-abce-996de9f69695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d3f322-4593-452d-b5bc-faf2cbb3e844","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_mercedes_gosztaly_utan_most_land_rover_defenderre_tettek_a_kis_suzuki_jimnyt","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:21","title":"G-osztály után most Defenderré varázsolták át a kis Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval rosszabb.","shortLead":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval...","id":"20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3230cec-8340-44b4-969e-799cff2b9b55","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:08","title":"A magyarok majd kétharmada még mindig uniópárti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2 millió ember van nagy bajban, ha rosszkor fájdulna meg a foga.","shortLead":"2 millió ember van nagy bajban, ha rosszkor fájdulna meg a foga.","id":"20200803_fogorvosi_ugyelet_megyek_penzhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0dc2b4-1d1a-47d1-8ef2-3700c0013789","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_fogorvosi_ugyelet_megyek_penzhiany","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:19","title":"Kevés rá a pénz, hat megyében nincsen éjjel-nappali közfinanszírozott fogászati ügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzharcban legalább öt civil meghalt. Ez lehet az Iszlám Állam válasza arra, hogy egy vezetőjükkel előző nap végeztek ugyanitt.","shortLead":"A tűzharcban legalább öt civil meghalt. Ez lehet az Iszlám Állam válasza arra, hogy egy vezetőjükkel előző nap végeztek...","id":"20200803_afganisztan_terroristak_borton_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdff0a07-76ea-48e8-a28e-cc5bf8558ea1","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_afganisztan_terroristak_borton_tamadas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:55","title":"Börtönt ostromoltak a terroristák Afganisztánban, legalább 75 bűnöző szabadult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerb járványszakértő szerint most egyáltalán nem lankadhat a figyelem, az előírásokat pedig mindenkinek be kell tartania.","shortLead":"A szerb járványszakértő szerint most egyáltalán nem lankadhat a figyelem, az előírásokat pedig mindenkinek be kell...","id":"20200802_szerbia_fertozottek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ee57b1-5bbf-4253-8454-aab3ae3e9b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_szerbia_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:22","title":"Jó hírek Szerbiából: folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","shortLead":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","id":"20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe36fca-edcf-4784-a12e-d64d3e774b18","keywords":null,"link":"/sport/20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:41","title":"Bundabotrányos kapcsolat miatt távozhat két magyar focista Svédországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7125b38-b925-4b30-a9f9-60505f3acb5a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Ciro Immobile 36 góllal zárta a szezont. Lewandowskit és Cristiano Ronaldót előzte meg.\r

","shortLead":"Ciro Immobile 36 góllal zárta a szezont. Lewandowskit és Cristiano Ronaldót előzte meg.\r

","id":"20200802_Aranycipo_olasz_csatar_Europa_gollovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7125b38-b925-4b30-a9f9-60505f3acb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5752435-e974-4975-81b6-aac1efc5f26c","keywords":null,"link":"/sport/20200802_Aranycipo_olasz_csatar_Europa_gollovo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:24","title":"Aranycipő: olasz csatár lett Európa legeredményesebb góllövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja kifizetni 2021-től. Most kiderült, Európában is megnyitja pénztárcáját a vállalat.","shortLead":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja...","id":"20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8596ebe-37e1-4b47-9c25-33f85d1d6a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:03","title":"Európában is pénzt ad a jobb videókért a TikTok, 20 milliárd forintot osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]