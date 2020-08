Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","shortLead":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","id":"20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc86195-f3c0-4be3-87e3-9ccc0abbd5e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:03","title":"Szuperszonikus utasszállító gyártásába kezd a Virgin Galactic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor nem eléggé fertőtlenítik a kórházakat, gyakran a betegeknek kell bevinniük az alapvető egészségügyi cikkeket, és nem jól különítik el a koronavírusfertőzés-gyanús eseteket a többiektől – írja a HRW a hazai kórházhelyzetről. Arra is figyelmeztettek: eddig viszonylag könnyen megúsztuk a járványt, de amilyen az egészségügy helyzete, nagy változásokra van szükség, hogy a jövőben se legyenek nagyobb bajok.","shortLead":"Sokszor nem eléggé fertőtlenítik a kórházakat, gyakran a betegeknek kell bevinniük az alapvető egészségügyi cikkeket...","id":"20200805_Human_Rights_Watch_egeszsegugy_hianyossagai_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6fa39e-ec04-4e01-9ccc-311b0427ad6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Human_Rights_Watch_egeszsegugy_hianyossagai_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:28","title":"Human Rights Watch: Életeket veszélyeztetnek az egészségügy hiányosságai Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ed0a7c-b14e-4c78-a2c8-1ee71f851358","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az autokrata rendszerekben nincs szegénység és munkanélküliség. Ami nincs, azon nem kell segíteni. Szegénynek és munkanélkülinek lenni ott, ahol nem lehet, bűn, és ezért bűnhődni kell.","shortLead":"Az autokrata rendszerekben nincs szegénység és munkanélküliség. Ami nincs, azon nem kell segíteni. Szegénynek és...","id":"202031__munkaalapu_tarsadalom__tiltott_szegenyseg__solt_ottilia__elkerulo_hadmuvelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ed0a7c-b14e-4c78-a2c8-1ee71f851358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bb780-aae1-400b-b7cd-9142961653a3","keywords":null,"link":"/360/202031__munkaalapu_tarsadalom__tiltott_szegenyseg__solt_ottilia__elkerulo_hadmuvelet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:00","title":"Vidám barakkok: tiltólistán a szegénység, hajtóvadászat a legnyomorultabbak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati beavatkozáson esnek át.","shortLead":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati...","id":"20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988971c0-58e4-4d49-a3ce-6e855dd21bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:40","title":"Zöld utat kapott a Richter méhen belüli fájdalomcsillapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha tünetmentes, menjen be a járványközpontba. A tesztig gyógyszereket sem mert neki felírni a háziorvosa. Az Emmi nem tagad, szerintük az otthoni teszteléseket logisztikai terv alapján végzik a külön erre a célra rendelkezésre álló mentőegységek.","shortLead":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha...","id":"20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f21af-927e-4335-bde8-1db45c21078e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:56","title":"Két napig várt otthon a koronavírustesztre, aztán felhívták, hogy várjon még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","shortLead":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","id":"20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da272f2d-e640-47c4-b765-3b51752f9b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:21","title":"7,1 millió forinttól indul itthon a hibrid Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis továbbra is titkolják.","shortLead":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis...","id":"20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ec81df-3b69-4bef-a777-e71333a0c0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:49","title":"Eddig összesen 30 beteget ápoltak a kiskunhalasi járványkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ a Microsoft összehajtható androidos telefonját, a Surface Duót. Azonban van, aki már ennyit sem bír várni.","shortLead":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ...","id":"20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540832d4-6e31-4925-a005-e21c00d3d7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:03","title":"Valaki nem bírta kivárni a Microsoft Surface Duót, nyomtatott hát egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]