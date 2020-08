Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","shortLead":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","id":"20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242d11bf-f0d3-4acf-a2a4-866191b3a39e","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:25","title":"Raktárkoncert lett a garázskoncertből, van már néhány név is, akit a kormány támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává előlépő TikTok ihletett. A Reels végre széles körben is elérhetővé vált – az időzítés aligha véletlen.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává...","id":"20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd664de5-21f2-4a8f-af4d-76abcf53335d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:03","title":"Elindította az Instagram a lemásolt TikTokot, itt a Reels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca szerint kedvező fordulat állt be.","shortLead":"A tárca szerint kedvező fordulat állt be.","id":"20200804_itm_allaskereso_munkanelkuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762890dd-3c82-4e89-8851-4ab15a50e632","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_itm_allaskereso_munkanelkuli","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:15","title":"ITM: Közel 25 ezerrel csökkent az álláskeresők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","id":"20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da687ec-1b13-46f3-8717-75ec9c808ce7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:46","title":"Gyurcsány Kósánéra emlékezve mondta el, hogy az édesanyja is elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38394403-b419-42da-894c-a11093da64e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 30-án tér vissza a TV2-re a zenés szórakoztató show.



","shortLead":"Augusztus 30-án tér vissza a TV2-re a zenés szórakoztató show.



","id":"20200804_Kikerult_Liptai_Klaudia_a_Sztarban_sztar_zsurijebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38394403-b419-42da-894c-a11093da64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9e35b3-7aca-4746-9673-cee57c1f5b6c","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Kikerult_Liptai_Klaudia_a_Sztarban_sztar_zsurijebol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:03","title":"Kikerült Liptai Claudia a Sztárban sztár zsűrijéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","shortLead":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","id":"20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c4b547-1a91-469c-8e42-afa672babe93","keywords":null,"link":"/elet/20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:25","title":"Szúnyogtornádó söpört végig a Kamcsatka-félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX és a Tesla cégek vezetője a Twitteren kezdett okfejtésbe a piramisok építőiről. Egyiptom szerint Musk téved.","shortLead":"A SpaceX és a Tesla cégek vezetője a Twitteren kezdett okfejtésbe a piramisok építőiről. Egyiptom szerint Musk téved.","id":"20200804_egyiptom_giza_piramis_elon_musk_foldonkivuliek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5258a2-2592-4e60-a3ad-85f6c1af4deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_egyiptom_giza_piramis_elon_musk_foldonkivuliek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:33","title":"Egyiptom: Musk téved, a piramisokat nem a földönkívüliek építették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Zivatarveszély miatt az ország délnyugati részére kiadták a narancssárga riasztást. Az OMSZ veszélyjelzése szerint nagyon erős szél és nagy szemű jég is várható.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az ország délnyugati részére kiadták a narancssárga riasztást. Az OMSZ veszélyjelzése szerint...","id":"20200804_narancs_riasztas_zivatar_felhoszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d70071-dfa3-4139-9e63-dc04315eb637","keywords":null,"link":"/elet/20200804_narancs_riasztas_zivatar_felhoszakadas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:15","title":"Narancs riasztást adtak ki a várható ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]