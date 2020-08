Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45927aa3-96cd-439b-a4d8-8afa770787c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egymillió euróval segíti a magyar kormány a bejrúti kettős robbanás után Libanont – jelentette be Hungary Helps Twitter-oldalán Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár.","shortLead":"Egymillió euróval segíti a magyar kormány a bejrúti kettős robbanás után Libanont – jelentette be Hungary Helps...","id":"20200805_libanon_magyar_segely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45927aa3-96cd-439b-a4d8-8afa770787c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667f7746-d373-4346-8d1c-19d9b5df9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_libanon_magyar_segely","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:34","title":"Egymillió eurós segélyt küld Libanonnak Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak ellenére tették, hogy az Európai Bizottság még nem engedélyezte a fizetésemeléseket.","shortLead":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak...","id":"20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63380b-0ee8-451a-b6c7-f5085d12ed2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:40","title":"Brüsszeli engedély nélkül is tárgyalnak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok uralkodnak.","shortLead":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok...","id":"20200805_bejrut_robbanas_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0d50a-649a-41e4-a55e-98fe1071f628","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_videok","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:04","title":"Sorra kerülnek elő a videók a robbanástól halálra rémülő bejrútiakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1284d144-a2cc-44e6-b6a1-972ba4acc968","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Temesvári Orsi írását közöljük.



","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200806_Amikor_egy_korhazban_ebredsz_es_az_orvos_azt_mondja_soha_tobbe_nem_fogsz_jarni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1284d144-a2cc-44e6-b6a1-972ba4acc968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b477706-210b-4f5f-affd-6f14509d44e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200806_Amikor_egy_korhazban_ebredsz_es_az_orvos_azt_mondja_soha_tobbe_nem_fogsz_jarni","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:30","title":"Amikor egy kórházban ébredsz, és az orvos azt mondja, soha többé nem fogsz járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfd513a-2ce1-457b-94d9-7856f1e12f73","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A leváltásáról szóló pletykák ellenére a finn pilóta versenyezhet 2021-ben is Mercedes-színekben.","shortLead":"A leváltásáról szóló pletykák ellenére a finn pilóta versenyezhet 2021-ben is Mercedes-színekben.","id":"20200806_Megis_Bottas_lesz_a_Mercedes_pilotaja_2021ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dfd513a-2ce1-457b-94d9-7856f1e12f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043af3c7-1b70-45f2-b59b-a38c5c9d41dc","keywords":null,"link":"/sport/20200806_Megis_Bottas_lesz_a_Mercedes_pilotaja_2021ben","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:57","title":"Mégis Bottas lesz a Mercedes pilótája 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebcf636-0662-4c50-b116-97aaca3aa8da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfoghatatlan erejű volt a Bejrút kikötőjét és belvárosának egy részét romba döntő keddi robbanás, s biztosra vehető, hogy a katasztrófa tovább mélyíti az egyszer a térség legnyugodtabb államának számító Libanon súlyos belpolitikai és gazdasági válságát.","shortLead":"Felfoghatatlan erejű volt a Bejrút kikötőjét és belvárosának egy részét romba döntő keddi robbanás, s biztosra vehető...","id":"20200805_Tarsadalmi_robbanast_is_hozhat_Libanonban_a_bejruti_oriasdetonacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ebcf636-0662-4c50-b116-97aaca3aa8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9dce5-82d9-48a0-8505-bf1376ca3fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_Tarsadalmi_robbanast_is_hozhat_Libanonban_a_bejruti_oriasdetonacio","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:12","title":"Társadalmi robbanást hozhat Libanonban a bejrúti óriásdetonáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és tucatjával verte át őket.","shortLead":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és...","id":"20200805_fegyhaz_csalas_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09266640-59d2-4235-859d-08fa7672080d","keywords":null,"link":"/elet/20200805_fegyhaz_csalas_telefon","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:57","title":"A fegyházból is arcátlan csalássorozatot hajtott végre egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea5e97-b755-406c-8329-5ae7864872df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus karosszériaváltozat felára mintegy 0,6–1,2 millió forint a szedánhoz képest.","shortLead":"A praktikus karosszériaváltozat felára mintegy 0,6–1,2 millió forint a szedánhoz képest.","id":"20200805_magyarorszagon_a_felfrissitett_kombi_mercedes_eosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beea5e97-b755-406c-8329-5ae7864872df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fb5e64-0983-4bb4-b972-b8ac981287d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_magyarorszagon_a_felfrissitett_kombi_mercedes_eosztaly","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:21","title":"Magyarországon a felfrissített kombi Mercedes E-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]