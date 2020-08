Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08c7fe53-3ca9-4d51-b733-4d590deacf69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve ugyanannak a medencének a vizébe piszkítottak bele.","shortLead":"Két éve ugyanannak a medencének a vizébe piszkítottak bele.","id":"20200807_Jutalmat_kap_aki_leleplezi_a_hodmezovasarhelyi_strandba_urito_fantomot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08c7fe53-3ca9-4d51-b733-4d590deacf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb54ca7-fda6-49a4-90e2-affc6d10f66e","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Jutalmat_kap_aki_leleplezi_a_hodmezovasarhelyi_strandba_urito_fantomot","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:48","title":"Jutalmat kap, aki leleplezi a hódmezővásárhelyi strandba ürítő fantomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel másfél évvel az után, hogy osztrák tulajdonba kerültek a magyarországi Kika-üzletek, az anyacég nevét veszik fel a boltok.","shortLead":"Közel másfél évvel az után, hogy osztrák tulajdonba kerültek a magyarországi Kika-üzletek, az anyacég nevét veszik fel...","id":"20200806_XXXLutz_Kika_atnevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6af0ec9-914e-48f9-a393-386beed6439f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_XXXLutz_Kika_atnevezes","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:53","title":"XXXLutz néven folytatja a Kika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az infektológus az epizód 18. percénél tűnt fel először, maszkban.","shortLead":"Az infektológus az epizód 18. percénél tűnt fel először, maszkban.","id":"20200806_szlavik_janos_joban_rosszban_sorozat_tv2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b7c862-0b5b-4b6d-bf95-dc5c502e1354","keywords":null,"link":"/elet/20200806_szlavik_janos_joban_rosszban_sorozat_tv2","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:41","title":"„Főorvos úr, már nagyon vártuk” – így debütált Szlávik János a Jóban Rosszban vendégszereplőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","shortLead":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","id":"20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b2e2a2-9f46-45f2-9f1e-1f01d77bdf4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:13","title":"Kiszivárgott egy fotó az iPhone 12-ről, csalódottak lehetnek az Apple-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63","c_author":"Balla István - Ká Zoltán","category":"elet","description":"Kisszínpadon, nagyszínpadon (2005-ben az Illés zenekarral 60 ezer ember előtt játszott), és nézőként is megfordult a Szigeten, amely szerinte tényleg mindig a szabadság szigete volt. Csak békén kell hagyni az embereket. Ahogy Bródy János a most fájóan üres K-híd tövében fogalmazott: a Sziget Fesztivál jelentőségét a hiánya is megmutatja.","shortLead":"Kisszínpadon, nagyszínpadon (2005-ben az Illés zenekarral 60 ezer ember előtt játszott), és nézőként is megfordult...","id":"20200807_Brody_Janos_Ha_az_embereket_beken_hagynak_bekesen_tudnanak_egymas_mellett_elni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38a92b6-66dc-49ac-b9d3-756d4a87aa65","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Brody_Janos_Ha_az_embereket_beken_hagynak_bekesen_tudnanak_egymas_mellett_elni","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:00","title":"Bródy János: Ha az embereket békén hagynák, békésen tudnának egymás mellett élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2603b3a-07bc-4dc3-8be4-3207ddac9042","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe szerint az nem vélemény, hogy Orbán Viktor egypártrendszert épít, hanem elemzés.","shortLead":"Nick Thorpe szerint az nem vélemény, hogy Orbán Viktor egypártrendszert épít, hanem elemzés.","id":"20200806_nick_thorpe_bbc_index_magyar_nemzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2603b3a-07bc-4dc3-8be4-3207ddac9042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7b26f0-c0e0-4901-b63d-51b97e136fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_nick_thorpe_bbc_index_magyar_nemzet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:47","title":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közép-Európa több mint 50 százalékát jelentősen érintette tavaly és 2018-ban rendkívüli szárazság. ","shortLead":"Közép-Európa több mint 50 százalékát jelentősen érintette tavaly és 2018-ban rendkívüli szárazság. ","id":"20200807_Gyakoribba_es_nagyobb_kiterjedesuve_valhatnak_a_szelsoseges_szarazsagok_KozepEuropaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e690cdd9-5786-4a23-aa02-a9926ad28c47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200807_Gyakoribba_es_nagyobb_kiterjedesuve_valhatnak_a_szelsoseges_szarazsagok_KozepEuropaban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:19","title":"Gyakoribbá és nagyobb kiterjedésűvé válhatnak a szélsőséges szárazságok Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bulgária felől lehet majd csak bejutni az országba ebben a napszakban.","shortLead":"Bulgária felől lehet majd csak bejutni az országba ebben a napszakban.","id":"20200807_gorogorszag_hataratkelo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf447a15-1305-4dae-94d3-3ae4dc316f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_gorogorszag_hataratkelo_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:05","title":"Szinte minden határátkelőjét lezárja éjszakára Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]