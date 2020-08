Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"Iványi György","category":"360","description":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi gazdasági szereplő készsége és igyekezete kell - és persze a jövőbe vetett bizalom. Vélemény.","shortLead":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi...","id":"202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1718a199-e05d-4309-92e6-3348fe1a9d4a","keywords":null,"link":"/360/202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Iványi György: A válság utáni újrakezdést veszélyezteti a gondoskodó állam illúziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az érintettek közt olyanok is vannak, akik a felrobbant raktár építéséért és karbantartásáért feleltek.","shortLead":"Az érintettek közt olyanok is vannak, akik a felrobbant raktár építéséért és karbantartásáért feleltek.","id":"20200807_bejrut_robbanas_tuzijatek_raktar_ammoniuk_nitrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e9472-9fb2-4178-8e4e-ffb972d50227","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_bejrut_robbanas_tuzijatek_raktar_ammoniuk_nitrat","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:16","title":"Tizenhat embert vettek őrizetbe a 137 ember halálát okozó bejrúti robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","shortLead":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","id":"20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4ca4d-1e89-4411-99e1-0deb188872f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:29","title":"Újabb villamosfelújítás kezdődik Budapesten, most nem a 4-6-os vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab41b78-c7da-4206-b545-c38c511a326b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200806_Tornado_okozott_panikot_egy_sziciliai_setanyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eab41b78-c7da-4206-b545-c38c511a326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e752f98-6d61-481a-8cc4-7acbddee7f8b","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Tornado_okozott_panikot_egy_sziciliai_setanyon","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:30","title":"Tornádó okozott pánikot egy szicíliai tengerparti sétányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Két-három kilométeres a dugó.","shortLead":"Két-három kilométeres a dugó.","id":"20200807_Baleset_tortent_az_M7esen_torlodik_a_forgalom_a_Balaton_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93104f3-efe4-4c31-bef4-01f48b44b048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Baleset_tortent_az_M7esen_torlodik_a_forgalom_a_Balaton_fele","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:52","title":"Baleset történt az M7-esen, torlódik a forgalom a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","shortLead":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","id":"20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cec6fd-9608-4bd4-a5df-4a8b3cd7a810","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:41","title":"920 lóerős lett az új hibrid Mercedes-AMG GLE 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun világrekordját. Az orosz kiberbiztonsági vállalat szerint ez jól mutatja, hogy nem szükséges kikapcsolni a vírusvédelmet még akkor sem, amikor minden erőforrásra szükség van egy grafikailag igényes program futtatásához. Sőt, kifejezetten érdemes lehet közben bekapcsolva hagyni.","shortLead":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun...","id":"20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a33c27-f23f-4d84-a384-61e7ff938d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:03","title":"Bekapcsolva maradjon-e a vírusirtó, amikor játszunk a számítógépen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Külföldi turisták híján újra a magyaroké a Balaton, de a fizetőképes kereslet hiánya sem törte le az árakat. ","shortLead":"Külföldi turisták híján újra a magyaroké a Balaton, de a fizetőképes kereslet hiánya sem törte le az árakat. ","id":"202032__balaton__magyar_tenger__elszallo_arak__fapados_riviera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318d33e-202c-4a69-a12f-d165eec510f1","keywords":null,"link":"/360/202032__balaton__magyar_tenger__elszallo_arak__fapados_riviera","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:00","title":"Úgy tűnik, a több Balaton többe is kerül, mint az Adria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]